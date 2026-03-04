Fueron encontradas en Cartagena dos menores desaparecidas en Barranquilla tras operativo del Gaula

Una historia en lo cual se temía lo peor, después del hallazgo de dos menores de edad muertas en Malambo en el departamento del Atlántico, es la de otras dos menores que fueron reportadas como desaparecidas desde la ciudad de Barranquilla.

En las ultimas horas se ha confirmado que las dos niñas de 13 y 14 años de edad fueron encontradas sanas y salvas en un hotel de Cartagena.

Los detalles en las condiciones que fueron encontradas y su estado detallado de salud se mantiene en reserva por parte de las autoridades, pero el mismo alcalde de barranquilla Alejandro Char y el grupo Gaula confirmó la noticia.

Tres días de incertidumbre vivieron los familiares

Según se ha conocido, las adolescentes, quienes son amigas, se habrían encontrado en un centro comercial del norte de Barranquilla el sábado después de asistir a una congregación religiosa para ir a una supuesta fiesta de un cantante vallenato en Alameda del Río en la capital atlanticense, pero después sus familiares no supieron más de ellas. Al parecer, un grupo de jóvenes, que también asistieron a la fiesta se las llevaron para Cartagena.

Antes, hacia la media noche los vecinos del sector llamaron a la Policía por los altos niveles de música, por lo que tuvo que llegar el cuadrante, se comprometieron a apagar la música y habrían tomado la decisión de irse para Cartagena.

Inicialmente se creía que estaban en algún lugar de la zona insular. La ubicación se logró gracias al rastreo realizado por unidades especializadas del Gaula en un hotel de Barú.

Las autoridades trasladaron a las menores al Hospital Infantil Casa del Niño, en Cartagena, donde les practicaron los exámenes médicos antes de proceder con la entrega formal a sus padres. El caso quedó a disposición de las entidades correspondientes quienes investigaran responsabilidades.