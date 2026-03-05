Promigas niega cobros indebidos a usuarios

Nueva planta de regasificación en La Guajira permitiría reducción del 20% en tarifas de gas. Foto: MinEnergía

Las empresas transportadoras de gas natural Promigas, TGI —filial del Grupo Energía Bogotá—, Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron la información divulgada por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre supuestos cobros indebidos en el transporte de gas natural y eventuales devoluciones a usuarios.

En un comunicado conjunto, las compañías aseguraron que han aplicado “de manera estricta, transparente y rigurosa la regulación expedida por la CREG”, incluida la metodología tarifaria y la tasa de descuento vigente para la actividad de transporte de gas natural.

Las transportadoras afirmaron que no han generado ni trasladado sobrecostos a los usuarios.

“Hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y no hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas y, por lo tanto, no habría lugar a devoluciones”, señalaron.

Las empresas también citaron un laudo arbitral del 11 de febrero de 2026 que resolvió diferencias entre Transmetano y EPM sobre la tasa de descuento aplicable al transporte. Según el documento, el tribunal concluyó que la transportadora actuó conforme a la regulación y aplicó la tasa correcta.

Las compañías indicaron además que, hasta ahora, no han sido notificadas oficialmente de ninguna decisión administrativa que ordene la devolución de recursos en los términos señalados por el Gobierno. Agregaron que, una vez conozcan los actos administrativos correspondientes, analizarán su contenido y alcance.

Finalmente, las transportadoras manifestaron que, de ser necesario, acudirán a las instancias judiciales para “garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y las competencias institucionales”, al tiempo que reiteraron su compromiso con la transparencia y la prestación eficiente del servicio público de gas natural.