Incautación de dinero en elecciones: Fiscalía indaga 5 casos por presunto lavado de activos

A pocas horas de las elecciones legislativas, la Fiscalía General de la Nación investiga cinco casos de incautación de dinero que podría estar relacionado con el lavado de activos o con la compra de votos, como delito electoral.

En la última semana se han presentado los hechos que están siendo investigados por fiscales y expertos investigadores del CTI para determinar en qué delitos se encuadran.

San Onofre (Sucre): se decomisaron $28’350.000 y una persona fue capturada por la Policía Nacional. Un juez de control de garantías impartió legalidad al procedimiento y avaló la incautación del dinero con fines de comiso.

También se conoció que los actos investigativos continuarán adelantándose y serán liderados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que se encargará de obtener elementos materiales probatorios que determinen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además del origen y la destinación final del dinero.

En Cúcuta (Norte de Santander) fueron incautados $26’900.000 y una persona fue capturada. Se espera que en las próximas horas se presente ante un juez de control de garantías.

En la vía Ibagué (Tolima) - Girardot, la Policía Nacional incautó $71’460.000. No hubo capturas.

Entre Montería y Planeta Rica (Córdoba) fueron incautados $434’700.000. En este caso, un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías legalizó las capturas de Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos. Igualmente, se obtuvo el aval a la incautación y a varios dispositivos móviles.

Un escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado por la Policía de Tránsito y Transporte en el municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Se trata de Luis Alfredo Acuña, quien se movilizaba en un vehículo con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador, quien busca ocupar la curul del muy polémico senador Carlos Trujillo.

El escolta fue dejado en libertad luego de que la juez primera promiscua de Hatonuevo (La Guajira) declarara ilegal la captura de Acuña y ordenara su libertad.