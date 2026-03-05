Se conocen nuevos detalles de la captura de ‘Cakín’, líder de Los Flacos que se escondía en Pereira

Pereira

En un operativo adelantado por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional en el sector de Cerritos, en Pereira, fue capturado Brainer Robinson Montoya Serna, conocido con el alias de ‘Cakín’, señalado cabecilla de la estructura delincuencial ‘Los Flacos’, con presunta injerencia criminal en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

La detención se realizó en medio de la operación denominada ‘Cronos’, que fue desarrollada tras labores de inteligencia que permitieron ubicar al presunto líder criminal en un reconocido condominio de esta zona de la ciudad. Allí, mediante una diligencia de allanamiento y registro, las autoridades hicieron efectiva su captura.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, manifestó que alias ‘Cakín’ es requerido por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles.

Según las investigaciones, como cabecilla de ‘Los Flacos’ habría tenido un papel relevante en la coordinación de actividades ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia en esta región del país.

“Una operación con diligencia de allanamiento en un reconocido y lujoso sector de la ciudad, allí encontramos varias armas, proveedores, agendas y nóminas de esta organización. Hemos identificado coordinaciones desde Cartago y Pereira para la ejecución de homicidios aquí en la metropolitana. Pereira no es refugio de delincuentes”, afirmó el coronel Ochoa.

Durante el procedimiento, los uniformados también hallaron una caleta con tres armas de fuego y munición, elementos que, de acuerdo con las autoridades, presuntamente serían utilizados para la comisión de hechos delictivos.

Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de las acciones para debilitar las estructuras criminales que operan en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, en el marco de las directrices definidas tras el reciente consejo de seguridad realizado en el municipio de Cartago.

