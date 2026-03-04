Fue una especie de montaje contra él: director UNP sobre captura del escolta Luis Acuña

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), conversó con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio acerca del operativo en La Guajira en el que se incautaron $145 millones de pesos La Guajira que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

Según la Policía, en el procedimiento fueron capturados dos hombres que se movilizaban en un vehículo. Uno de ellos –quien ya fue liberado– fue identificado como Luis Alfredo Acuña, escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. Además, en el carro se encontró propaganda política de Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador.

Rodríguez aseguró que esta situación genera un daño reputacional a la entidad, pues “es de la mayor gravedad y toca actuar”.

En cuanto a su conversación con el secretario Lacouture sobre las actuaciones del escolta Luis Acuña, Rodríguez contó que este había viajado a la ciudad de Maicao “a hacer una negociación”.

“Le había pedido permiso a él el domingo (1 de marzo) para ir a Maicao a entregar el vehículo para cambiarlo por otro más nuevo, e iba a entregarlo junto con el dinero”, agregó.

Ante esto, Rodríguez aseguró que le explicó al secretario Lacouture que la entidad se sentía afectada porque es esta quien paga, con dineros públicos, el servicio de escolta para proteger a la persona: “Esta no puede sencillamente darle permiso para que no trabaje, pues la que debe hacerlo es la Unión Temporal y la UNP debe quedar enterada para poner el reemplazo. Nosotros debemos tener la certeza de que lo están protegiendo”.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

