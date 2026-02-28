Capturan en Bogotá a hombre requerido en Brasil por tráfico de estupefacientes y lavados de activos. Foto: Suministrada Interpol.

Bogotá D.C

La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL capturó en el sector de Santa Rita a Miguel Ángel Díaz Lozano, un colombiano que era requerido por las autoridades de Brasil por los delitos de organización criminal y lavado de activos .

De acuerdo con las investigaciones, el capturado era el operador financiero de la organización criminal encargado de dar apariencia de legalidad a los recursos derivados de la comercialización de droga.

“La modalidad delictiva consistía en la utilización de una empresa fachada del sector pesquero, registrada en el estado de Amazonas, como instrumento para el ingreso sistemático de capital ilícito. Para evitar alertas del sistema financiero, los recursos eran fraccionados en múltiples consignaciones de bajo monto”, afirmó el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director Investigación Criminal e INTERPOL.

Entre 2019 y 2025, la empresa habría recibido cerca de un millón de dólares distribuidos en 2.229 depósitos provenientes principalmente de las ciudades de Belo Horizonte y Teófilo Otoni, en el estado de Minas Gerais, Brasil.

Esta captura se logró por un intercambio de información entre autoridades internacionales y a la activación de capacidades operativas conjuntas orientadas a la localización y aseguramiento.