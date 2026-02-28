SENA invertirá cerca de $40.000 millones en nueva sede para transformar la formación en Tunja

Jorge Eduardo Londoño, Director del SENA, señaló que en el país debe haber una construcción de educación dual, en donde las personas puedan educarse en su propio contexto. | Foto: W Radio

La ciudad de Tunja se prepara para recibir una de las inversiones más importantes en infraestructura educativa de los últimos años. El Servicio Nacional de Aprendizaje confirmó la construcción de una nueva sede en el antiguo terminal de transportes, un proyecto que supera los 30.000 millones de pesos y que, según su director nacional, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, alcanzará una inversión cercana a los 40.000 millones de pesos. La obra ya cuenta con licitación adjudicada, vigencias futuras aprobadas y recursos asegurados.

De acuerdo con el director del SENA, la construcción tendrá un plazo estimado de 14 meses y permitirá ampliar significativamente la cobertura de formación técnica y tecnológica en el corazón de la ciudad. «...Va a impactar alrededor de 1.500 aprendices con diferentes programas de formación, pero sobre todo con una presencia aquí en el centro...», afirmó Londoño Ulloa, destacando que el proyecto no solo responde a una necesidad educativa, sino también a una apuesta estratégica por la revitalización urbana.

La nueva sede contará con más de 50 ambientes de formación, donde se ofrecerán programas en áreas como administración, desarrollo de software, salud e idiomas, entre otros. La infraestructura está diseñada para operar en tres jornadas diarias y beneficiar a 1.440 aprendices, fortaleciendo el acceso a educación de calidad y respondiendo a las demandas del mercado laboral regional.

Para el director nacional, esta construcción marcará un antes y un después en la capital boyacense. Incluso la calificó como una de las dos obras más importantes para Tunja, junto al viaducto, al considerar que transformará no solo el panorama educativo, sino también el desarrollo económico y social de la ciudad. Con el inicio asegurado y el cronograma definido, el proyecto se consolida como una apuesta clave para el futuro formativo de la región.