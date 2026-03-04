Subasta de más de 140 obras abrirá la temporada 2026 de La Independencia: Horarios y precios

La casa de subastas ‘La Independencia Casa de Subastas & Anticuario’ abrirá oficialmente su calendario cultural el próximo 12 de marzo con la primera gran subasta de 2026.

Con más de 140 obras que buscan articular modernidad, memoria y nuevas generaciones en un mismo escenario, la jornada marcará el inicio de la temporada artística en el centro de Bogotá bajo la premisa de propiciar “un encuentro entre memoria, patrimonio y nuevas miradas”.

Lea más: Inicia el Festival de Teatro de la Universidad de los Andes: Del 28 de febrero al 14 de marzo

Podrá adquirir obras de estos artistas

Dentro del catálogo se encuentran nombres fundamentales del arte moderno y conceptual como Bernardo Salcedo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Guillermo Wiedemann, Noé León, Omar Rayo, Pedro Nel Gómez, Luis Caballero y David Manzur.

Entre las piezas destacadas se encuentra una obra en crayón y grafito sobre lienzo de Sara Modiano, descrita como “una pieza particularmente difícil de encontrar en el mercado de subastas y que destaca por la solidez de su lenguaje geométrico”. También destacan trabajos de José Alejandro Restrepo.

Además, se cuenta con referentes del arte cinético y geométrico como Jesús Rafael Soto, Víctor Vasarely y Carlos Rojas, aportando diversidad técnica y conceptual.

Por otro lado, figura una sección especial dedicada a artistas emergentes, esto, con el propósito de fortalecer la cultura del coleccionismo y abrir espacio a nuevas voces.

En paralelo, la casa inaugurará la exposición ‘Sitio Nueve’ del artista Diego Sabogal, quien presenta el proyecto ‘Memento Amori’.

De acuerdo con el comunicado de prensa, “la propuesta desplaza el tradicional memento mori hacia una reflexión sobre el amor como persistencia: no como abstracción, sino como práctica sostenida y memoria activa que se construye en el tiempo”.

Lea también: Unibac dio la bienvenida al futuro del arte, diseño y comunicación en Bolívar

Así puede participar

“Ubicada en el corazón de la ciudad, Bogotá continúa consolidándose como uno de los polos culturales más dinámicos de América Latina. Con esta subasta se reafirma esa posición, al integrar mercado, curaduría y nuevos espacios para encontrar obras únicas”, detallan.

La exposición de los lotes estará abierta al público de martes a sábado, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., hasta el día de la subasta. Los precios de apertura partirán desde $100.000 y la participación podrá hacerse de manera presencial o virtual.

Siga leyendo: Ruby Rumie y Hernán Díaz, El Caribe