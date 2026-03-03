Jóvenes colombianos podrán acceder a educación internacional de élite con becas completas

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de abril de 2026 y está dirigida a estudiantes desde los 13 años que demuestren excelencia académica, liderazgo, talento en disciplinas artísticas o deportivas, así como el interés y compromiso para acceder a oportunidades educativas de alto nivel.

Los beneficiarios iniciarán su proceso educativo en septiembre de 2026 y serán anunciados a finales de mayo. En Colombia, Inspired Education cuenta con presencia a través del St. Matthew’s School y el British International School (BIS) Barranquilla.

Los estudiantes colombianos que resulten seleccionados podrán elegir cursar sus estudios en uno de estos colegios o postularse para ingresar a cualquiera de las instituciones del grupo en otros países, accediendo así a una experiencia educativa internacional.

En Colombia, el acceso a educación internacional de alto nivel continúa siendo un reto para muchas familias. De acuerdo con los resultados más recientes del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2022, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en diciembre de 2023, persisten brechas significativas en el acceso a educación de calidad entre estudiantes de distintos contextos socioeconómicos, lo que impacta sus oportunidades académicas y profesionales a futuro.

A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha advertido en sus informes regionales sobre educación en América Latina que el acceso a formación con estándares globales y bilingües sigue siendo un desafío para el desarrollo de habilidades necesarias en entornos educativos y laborales internacionales.

En este contexto, el programa busca ampliar oportunidades para estudiantes con alto potencial que deseen acceder a formación internacional, permitiéndoles desarrollar habilidades globales, liderazgo y competencias interculturales.

Las becas Nsouli Scholars cubren el 100% del valor de la matrícula y, en algunos casos, el internado, permitiendo que estudiantes talentosos puedan acceder a experiencias educativas internacionales que potencian su desarrollo académico, personal y profesional desde etapas tempranas.

Los estudiantes seleccionados ingresarán a una red educativa global que reúne más de 125 colegios en 6 continentes y cerca de 95 mil alumnos, bajo un modelo pedagógico enfocado en el desarrollo integral del estudiante, la innovación educativa y la preparación para el acceso a universidades internacionales y mercados laborales globalizados.