Hay riesgo inminente si Cepeda llega al poder, perjudicando el empleo y la salud: Katherine Miranda

“Han sido cuatro años de gobierno muy duros” . Así lo afirmó la senadora Katherine Miranda en medio de la entrevista de Dos Puntos, quien además negó haber sido jefa de debate del presidente Gustavo Petro. “Dijeron que iba a ser jefa de campaña, pero no lo fui”, aseguró.

Según explicó, a los cuatro meses de iniciado el Gobierno comenzó a marcar distancia. “Con la reforma política que nos presentó Petro en diciembre, que en mi opinión acababa con las minorías en 2022, empecé a apartarme”, afirmó.

Le recomendamos: Gaviria: “el 7 de agosto se acaba la paz total” y propone sometimiento individual de criminales

La senadora también señaló que uno de los momentos de mayor ruptura ocurrió cuando, según dijo, le pidieron respaldar propuestas que no compartía. “Cuando me dijeron que tenía que meter por debajo de la mesa la expropiación exprés, algo que denuncié ante los medios de comunicación, entendí que ese tipo de propuestas y actitudes de pasar por encima del Congreso y de los debates no iban conmigo”, explicó.

Además, recordó que desde el inicio dejó claras sus líneas rojas frente al Gobierno. “Desde el día uno, cuando fue a mi casa a pedirme el voto, le dije: constituyente no voy, expropiación exprés no voy. Yo me caracterizo por hacer control político”, afirmó en referencia al mandatario.

Le puede interesar: Estoy seguro de que el modelo de país que plantea Cepeda es la cubanización: Hassan Nassar

En ese sentido, sostuvo que decidió alejarse al considerar que algunas iniciativas podían afectar la democracia. “Cuando veo que me hablan de eliminar la democracia por medio de la reforma política, digo claramente que ese no es el espacio en el que debo estar”, señaló.

La senadora también insistió en que su responsabilidad es con los ciudadanos y no con el Gobierno. “A mí me eligieron los ciudadanos, no Gustavo Petro. El Congreso es un órgano independiente”, subrayó.

Finalmente, advirtió sobre lo que considera riesgos para el país en el escenario político actual. “A mi juicio sí hay un riesgo enorme, que no solo implica el tema de la reelección, sino también cambiar las reglas de juego que afectan la salud de los colombianos y el empleo”, concluyó.