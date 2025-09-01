¿Gustavo Petro puede ser reelecto?: esto dice la ley en Colombia

La reelección en Colombia siempre ha sido un tema de conversación, ya que a lo largo de la historia, han existido dos presidentes reelectos por el pueblo. Aunque, uno de ellos logró modificar una de las leyes que lo prohibían en su momento.

Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia en 2004, la opción de estar en el poder por más de cuatro años era un acto antidemocrático, pues la constitución de 1991 no lo permitía. Durante este periodo presidencial de Uribe, muchas leyes y reformas fueron aprobadas, entre ellas, la reelección.

Esto se dio bajo el acto legislativo del 2004, dónde se modificaron loa artículos 127, 152, 197 y 204 de la Constitución colombiana. Bajó estos cambios, Uribe fue reelecto en el 2006, ganándole a Horacio Serpa. Este cambio hecho por Uribe Vélez, fue tumbado en el 2010, cuando llegó al mandato el expresidente, Juan Manuel Santos.

Congreso tumba el acto legislativo 02 del 2004 que permitía la reelección

En el 2010 llegó Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia, y gracias al acto legislativo que ya existía, pudo gobernar otros cuatro años más. Sin embargo, en el 2015, el Congreso de la República estableció una regulación de poderes en la que prohibía nuevamente la posibilidad de reelegirse. Esto, según el artículo 197 de la constitución que estableció:

“No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”.

Petro no puede ser reelegido según la constitución

Si bien en declaraciones recientes el mandatario dijo que de él ya no dependía la reelección, sí aseguró que ya iba en el pueblo si en un futuro querían que se diera nuevamente la oportunidad.

Pese a estas declaraciones, no es posible que esto suceda, pues sería inconstitucional, y tal y como lo menciona el artículo 197, la única forma de que esto se dé, es bajo una asamblea constituyente.

Siendo así, esa posibilidad está lejos de ser una realidad en Colombia. Además, en el país, la democracia va por encima de cualquier deseo personal a nivel político, por más que el pueblo o las personas apoyen iniciativas de reelección, la constitución no lo permitirá. Hasta el momento, solo queda esperar a las elecciones del 2026 y las propuestas que tengan los candidatos de cada partido.

Este mes de octubre, varios partidos tendrán consultas internas para elegir a su candidato. En el caso del partido del presidente Petro, Pacto Histórico, tiene una gran variedad de precandidatos, entre ellos, Iván Cepeda.

