Gaviria: “el 7 de agosto se acaba la paz total” y propone sometimiento individual de criminales

En un reciente debate en Dos Puntos de Caracol Radio, el precandidato Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, enfatizó que la “Gran Consulta por Colombia” representa la defensa de la democracia y un camino distinto para el país, alejado de los extremos. Gaviria junto a sus compañeros de la consulta, David Luna y Juan Manuel Galán, destacaron la importancia de la unidad y el compromiso de apoyar al ganador de la contienda.

Gaviria subrayó que la Gran Consulta no es un acuerdo burocrático, sino una convicción compartida con los participantes. “Todos acompañamos al ganador, pero no lo tomen como un compromiso obligatorio o burocrático, no, es de convicción” afirmó. Explicó que el pueblo colombiano elegirá al líder de la consulta, pero esto no alterará la filosofía de la misma, sino que la consolidará.

El precandidato resaltó que el ganador contará con el respaldo total de los demás participantes, quienes se comprometen a hacer campaña “abiertamente”. Además, el triunfador deberá integrar a todos en su equipo, ya que la consulta propone un “equipo de trabajo” para el país.

Al ser consultado sobre la influencia de Álvaro Uribe en el proceso, Gaviria afirmó que nunca ha tenido un jefe político y que en todas las elecciones ha superado a Uribe en Antioquia. Aclaró que mantiene buena amistad y respeto con el expresidente y que ha trabajado con los últimos cuatro expresidentes del país.

El exgobernador también se refirió a la inclusión de Paloma Valencia en la consulta, reconociendo que era una competidora fuerte. “Cuando conversábamos con el grupo para el ingreso de Paloma, sabíamos que estábamos entrando a una competidora que nos podía ganar”, dijo, añadiendo que no le temen a la competencia.

Sobre su experiencia en la campaña. Gaviria compartió una frase de su padre: “La felicidad es hacer lo correcto”. Manifestó sentirse feliz por haber hecho lo correcto en la contienda, especialmente al cumplir con su compromiso de aportar a la fuerza de las regiones. Recordó que la Gran Consulta por Colombia nació de una conversación entre él, Galán, Luna y Mauricio Cárdenas, lo que les genera una gran satisfacción.

En cuanto a la política, la describió como un ámbito que “saca lo mejor y lo peor de la gente”, ya que en gran medida es el ejercicio del poder. Expresó su preocupación por la concentración de poder de una sola persona, calificándola de dictadura y poder absoluto, lo cual, según él, corrompe.

Paz total: ¿mesas de diálogo con grupos armados?

Gaviria también delineó su postura sobre la seguridad en Colombia, enfatizando que “es la primera inversión social”. Criticó la polarización entre enfoques de izquierda y de derecha en materia de seguridad, argumentando que sin ella, todos los demás derechos y oportunidades se debilitan o desaparecen.

El precandidato anunció que, de ser elegido, esta será su primera prioridad, seguida de la educación. Puso como ejemplo su experiencia en Antioquia, donde un paro armado del Clan del Golfo impidió que niños fueran al colegio y maternas al hospital, demostrando cómo la falta de seguridad afecta directamente la salud y la educación.

Respecto a las mesas de diálogos con grupos armados, Gaviria fue enfático: “No, lo que vamos nosotros a establecer es una política y una estrategia de sometimiento” Aclaró que se abrirá una puerta jurídica para que los grupos criminales se sometan", pero descartó continuar con la política de ‘Paz Total’ del presidente Gustavo Petro, argumentando que eso “ya no tiene sentido”.

Según Gaviria, los grupos criminales “se maquilan de un interés o una supuesta personalidad política”, pero la realidad es que el discurso guerrillero ha sido una falacia, como lo demostró el gobierno de Petro. Por lo tanto, su propuesta es “nada de diálogos de paz, ejercicio de la ley y de la autoridad, y política de sometimiento”.

Noticia en desarrollo