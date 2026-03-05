“Fue un reto grabar en 100 ciudades”: Decorador nominado al Óscar por ‘Una batalla tras otra’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

‘Una batalla tras otra’, la película de Paul Thomas Anderson que esta temporada logró unir nombres icónicos de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn, lidera las apuestas como máxima ganadora en los próximos Premios Oscar.

Con 14 nominaciones, la cinta de acción le ganó la pugna a su competidora más cercana, el thriller vampiresco y musical, ‘Sinners’, que contó con una destacada doble interpretación de Michael B. Jordan.

El esfuerzo artístico en el universo de ‘Una batalla tras otra’ se hace evidente a través de los distintos escenarios en los que se desarrolla, que implican el desplazamiento por entornos urbanos y rurales, todos creíbles en el universo narrativo de los personajes.

La responsabilidad de esta destacada coherencia estética estuvo a cargo del decorador Anthony Carlino, nominado como parte de la producción en la categoría Mejor Diseño de Producción. Carlino habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio.

¿Cuál fue el mayor reto en el diseño de producción?

Anthony Carlino aseguró en los micrófonos de Caracol Radio que la logística fue el reto más grande en la producción de ‘Una batalla tras otra’, porque grabaron en 100 ciudades diferentes.

El equipo tuvo que moverse de un lugar a otro, dificultando el diseño de escenarios, algo que, sin embargo, “valió la pena” para conseguir la estética específica que diera una noción de realidad y de que “los personajes viven allí”.

El reconocido decorador relató que durante ocho meses se dio esta misma dinámica en la que no podían permanecer en un único lugar.

¿Cómo fue la creación de la casa de ‘Bob’, el personaje que interpreta Leo DiCaprio?

Carlino contó que la recreación de la casa del protagonista hizo parte de un proceso que inició antes de las grabaciones, recopilando imágenes y objetos que mostraran la personalidad de un personaje que se desarrolla en un escenario que lo muestra estancado en el pasado.

¿Cómo se inspira un decorador de películas?

Anthony Carlino se describió a sí mismo como una “esponjita”, dado que va absorbiendo las imágenes que encuentra y la información que percibe en su entorno.

El artista afirmó que vive “observando cómo vive la gente constantemente, detallando qué tienen en sus casas”. En este proceso, Carlino toma fotos, documenta, y cuando sale un proyecto, se remite a esas imágenes que tomó, pensando qué es lo que mejor encajaría.

Escuche la entrevista completa:

