“Consecuencia de la drogadicción”: Alcaldía de El Espinal sobre caso de Mia Kataleya

Tolima

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el secretario de Gobierno de El Espinal, Carlos Barrero, indicó que avanza con celeridad la investigación para emitir cuanto antes las órdenes de captura de los presuntos responsables del crimen de Mia Kataleya Ramírez López, la bebé de seis meses que murió con signos de aparente abuso sexual.

Según el relato del funcionario, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Entre Ríos de El Espinal, donde una madre soltera de 25 años residía junto a su bebé.

“En algunas ocasiones ella residía en la zona urbana, luego se desplazaba a una vereda (Guasimal), donde también tiene familia. Una madre soltera, presuntamente consumidora de alucinógenos. Estas son también las consecuencias de situaciones de quienes ingresan a la drogadicción, un túnel sin salida”, manifestó.

Barrero además le indicó a Caracol Radio que, hasta ahora, no pueden confirmar las versiones que circulan en redes sociales sobre la presunta participación en el aberrante caso de alias “El Flaco”, quien sería pareja sentimental u ocasional de la madre de Mia Kataleya.

“Hay una presión ciudadana, una indignación total, y lo que se quiere es que no haya un error para que, más allá de toda duda razonable, se emitan las órdenes de captura de la responsable o los responsables de este crimen”, manifestó.

Asimismo, reveló que la Sijín de la Policía designó a uno de sus mejores investigadores para avanzar en la investigación del caso de Mia Kataleya.