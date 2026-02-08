‘Una batalla tras otra’ triunfa en los premios del Sindicato de Directores de Hollywood

“Una batalla tras otra” se llama la película del cineasta Paul Thomas Anderson que fue votada como la mejor película del año por el Sindicato de Directores de Hollywood, consolidándose así como la gran favorita para recibir el mismo reconocimiento en los Oscar 2026 que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo en Los Ángeles, California.

La cinta, que sigue a un exrevolucionario que intenta cuidar a su hija adolescente cuando el pasado regresa para pasar factura, conquistó el galardón considerado un termómetro sobre lo que podría llegar a ocurrir en los Premios de la Academia.

“Es un honor tremendo recibir esto [...] lo vamos a recibir con el amor con el que nos lo entregan y con el aprecio de todos nuestros camaradas en esta sala”, dijo el director al aceptar el prestigioso premio en la gala que se celebró en Beverly Hills.

El film protagonizado por Leonardo DiCaprio, es una sátira política en la que el personaje principal se ve en la obligación de retomar la acción que vivió en su época como revolucionario al darse cuenta que, por cuenta de un enemigo del pasado, su hija está en peligro.

El largometraje pone en la mesa a un Estados Unidos donde reina la injusticia social, la violencia, las tensiones raciales y el conflicto de poderes.

“Una batalla tras otra” está en campaña por los Óscar con 13 nominaciones, precedida por la vampiresca “Sinners” de Ryan Coogler, quien conquistó 16 nominaciones, un récord para los Premios de la Academia.

20 de 22 ganadores de los premios del Sindicato de Directores de Hollywood, conocido por las siglas DGA, se han llevado en seguida el Oscar al mejor director, incluyendo los ganadores de los tres últimos años: “Todo en todas partes al mismo tiempo” “Opphenheimer” y “Anora”.