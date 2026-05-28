¿Qué está pasando con los encapuchados en las universidades públicas? Concejales de Bogotá debaten. Crédito: Redes sociales / Facebook Donka Atanassova - Juan David Quintero

Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo-En Marcha) y Donka Atanassova (Pacto Histórico) debatieron en 6AM W de Caracol Radio sobre el reciente episodio en el que la comunidad educativa de la Universidad Nacional en Bogotá rechazó la presencia de un grupo de encapuchados en la institución.

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