¿Qué está pasando con los encapuchados en las universidades públicas? Concejales de Bogotá debaten
Los concejales Juan David Quintero y Donka Atanassova estuvieron en 6AM W expresando sus puntos de vista sobre situaciones de violencia en las universidades.
Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo-En Marcha) y Donka Atanassova (Pacto Histórico) debatieron en 6AM W de Caracol Radio sobre el reciente episodio en el que la comunidad educativa de la Universidad Nacional en Bogotá rechazó la presencia de un grupo de encapuchados en la institución.
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David Otero
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