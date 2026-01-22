La película ‘Pecadores’ domina la edición número 98 de los Premios Óscar con 16 nominaciones
Seguida de ‘Una batalla tras otra’, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que cuenta con 13.
Este jueves se conocieron los nominados a edición número 98 de los Premios Óscar, con la película ‘Pecadores’, rompiendo el récord de mayor cantidad de nominaciones con 16, seguida muy de cerca de ‘Una batalla tras otra’, protagonizada por Leonardo DiCaprio.
Le siguen ‘Marty Supreme’, ‘Frankenstein’ y ‘Sentimental Value’, que sumaron un total de 9.
Otras películas con múltiples nominaciones son Hamnet con 8; ‘Bugonia’, ‘F1′, ‘El Agente Secreto’ y ‘Sweet Dreams’ con 4; y ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, ‘Blue Moon’, ‘KPop Demon Hunters’, ‘It Was Just an Accident’ y ‘Sirat’, con dos cada una.
En la categoría de mejor director se enfrentan Chloe Zhao con ‘Hamnet’, Josh Safdie con ‘Marty Supreme’, Paul Thomas Anderson con ‘Una batalla tras otra’, Joachim Tier con ‘Sentimental Value’ y Ryan Coogler con ‘Pecadores’.
El mejor actor está disputado entre Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’, Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’, Ethan Hawke por ‘Blue Moon’, Michael B. Jordan por ‘Pecadores’ y Wagner Moura por ‘El agente secreto’.
Y a la mejor actriz Jesse Buckley por ‘Hamnet’, Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’, Kate Hudson por ‘Song Sung Blue’, Renate Reinsve por ‘Sentimental Value’ y Emma Stone por ‘Bugonia’.
‘Pecadores’ rompe el récord histórico de nominaciones en los Óscar con 16 candidaturas, superando la marca anterior de 14 que ostentaban ‘All About Eve’, ‘Titanic’ y ‘La La Land’.