Leonardo DiCaprio protagoniza “Una batalla tras otra”

Entra a la cartelera colombiana una de las cintas esperadas para el 2025, “Una batalla tras otra” (One battle after another), protagonizada por Leonardo DiCaprio, la película de acción con tintes políticos fue escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. Explosiva y cargada de sátira, el largometraje que dura casi 3 horas, no se siente por lo frenética que transcurre. Acompañan a DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, junto a Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris y Alana Haim. Es distribuida por Warner Bros. Pictures.

Cortesía: Warner Bros. Pictures Ampliar

Sobre la realización de “Una batalla tras otra”, el cineasta Paul Thomas Anderson dice, “empecé a trabajar en esta historia hace veinte años, con el objetivo de escribir una película de acción con persecuciones de coches, y volvía a ella cada dos o tres años. Al mismo tiempo, a principios de la década de los 2000, tuve la idea de adaptar “Vineland”, de Thomas Pynchon, un libro sobre los años 60 que escribió en los 80. Entonces, intentaba decidir qué significaba la historia otros veinte años después. La tercera idea que rondó por mi cabeza en ese momento era un personaje, una revolucionaria. Así que, durante veinte años, tiré de todos estos hilos diferentes y, en cierto modo, ninguno de ellos me abandonó nunca. Siendo realista, para mí, iba a ser difícil adaptar “Vineland”. En su lugar, tomé las partes con las que realmente resonaba y empecé a juntar todas estas ideas. Con su bendición”.

En “Una batalla tras otra” Bob (DiCaprio) es un revolucionario venido a menos que vive en un estado de constante paranoia cannábica y que sobrevive fuera del sistema a lado de su enérgica e independiente hija, Willa (Infiniti). Cuando su malvado némesis (Penn) regresa, después de 16 años y Willa desaparece, el antiguo radical hace todo por encontrarla, mientras que padre e hija enfrentan una batalla contra las consecuencias de su pasado.

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Ghoulardi Film Company, “Una batalla tras otra”, una desbordada película que mezcla comedia, acción, crimen, drama y suspenso, además su toque político muy actual, se presenta en salas de cine colombianas desde el 25 de septiembre.