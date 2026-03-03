Leonardo Huerta: un “outsider” en la contienda electoral y su visión de federalismo para Colombia

En un reciente debate en Dos Puntos, Leonardo Huerta, profesor y precandidato presidencial por firmas, compartió sus perspectivas sobre la política colombiana, su trayectoria personal y su propuesta de un modelo federalista para el país. Huerta, quien se presentó como un “outsider” en la política, ha logrado captar la atención del público, especialmente tras su inesperada alianza con Claudia López en la “Consulta de las Soluciones”.

Huerta, originario de Pereira, se describió como un hombre de clase media que estudió en escuelas y colegios públicos. Con una sólida formación académica que incluye una licenciatura en filosofía, un título de abogado, cinco especializaciones y dos maestrías. Ha sido docente universitario en más de 20 instituciones. Su experiencia como defensor del pueblo delegado para la salud le permitió recorrer Colombia y constatar las deficiencias del sistema de salud, lo que lo motivó a aspirar a la presidencia.

Su entrada en la contienda electoral fue poco convencional. Inicialmente, se dedicó a recolectar firmas, un proceso que, según él, fue subestimado por muchos. “A mí me invisibilizan desde el principio. A mí me decían: ‘No, es que usted está recogiendo firmas para aspirar al Senado. Usted no va a ser candidato a la presidencia’.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en Dos Puntos de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:21:45 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio: