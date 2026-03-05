Día cívico en abril: ¿Quiénes no deben ir a trabajar? Esto dice el Decreto 0500 de 2024

El 18 de abril del año 2024, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0500 de 2024 con el que declaró que el tercer viernes de abril de cada año será el ‘Día Cívico de la Paz con la Naturaleza’.

En ese momento, el presidente Petro argumentó que la medida se tomaba ante la crítica situación que atravesaban los embalses del país y para promover el ahorro de recursos naturales como el agua y la energía eléctrica.

“Queremos decretar un día cívico en Colombia, un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y, sobre todo, para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable”, mencionó el mandatario.

¿Qué establece el Decreto 0500 de 2024?

Dicho Decreto ordena a las entidades públicas suspender las actividades laborales y de atención al público para preservar el ahorro de los recursos.

No obstante, aclara que entidades como la Policía, salud pública, emergencias, atención y prevención de desastres, movilidad, seguridad y orden público continuarán con el cumplimiento de sus funciones con total normalidad.

¿Quiénes no deben ir a trabajar en el día cívico?

De acuerdo con lo dicho por el jefe de Estado, la medida aplicaría para trabajadores y contratistas del Gobierno Nacional, alcaldías y gobernaciones, así como entidades adscritas. Además, las instituciones educativas públicas también estarían obligadas a suspender sus labores por este decreto.

Para el caso de las empresas privadas, están en total libertad de elegir si toman o no el día cívico. La decisión estará en manos de los empleadores de cada una de las empresas.

Nota: Tenga en cuenta que el Decreto plantea que “las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, y la ciudadanía en general, están en su derecho de acoger lo dispuesto en el decreto, siendo autónomas en decidir si otorgan como día no hábil”.

