Gerente del Acueducto de Bogotá aclara al presidente Petro que no hay desabastecimiento de agua
La discusión se centró en torno a una gráfica del nivel de agua de los embalses y ríos de Bogotá.
Bogotá D.C
La Superintendencia de Servicios Públicos publicó el reporte diario del nivel de los embalses y ríos del país, en el que se informa que el río Chuza, muy cerca a Bogotá, registra un 41% de volumen.
La entidad indicó que este río “registra el déficit más extremo del periodo (4% del histórico de marzo), concentrando la mayor alerta por abastecimiento en la regional capital”.
Ante esta publicación, el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que los embalses cerca a Bogotá están siendo afectados por la temporada de sequía y las quemas de la selva amazónica.
“Contrario al exceso de agua en los embalses del norte y sur del país, Chuza, cerca a Bogotá, llega a mínimos históricos”, escribió el mandatario, confundiendo el río con el embalse de Chuza.
¿Qué respondió el Acueducto de Bogotá?
La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, aseguró que “no es cierto que haya alerta por desabastecimiento de agua en Bogotá”.
Aclaró que las gráficas de la Superintendencia de Servicios muestran los niveles de ríos y embalses. Explicó además, que el embalse de Chuza inicia el año hidrológico en abril y termina en marzo del año siguiente, por lo que entre los meses de diciembre a marzo es la temporada seca en el páramo de Chingaza.
“Estamos terminando la temporada seca y, si bien Chuza se encuentra con un 40,35% de llenado, está por encima de la curva guía, y es superior al registro de los años 1998, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2022, 20223, 2024, 2025″, indicó la gerente.
Avendaño desmintió al presidente Petro mostrando una gráfica y asegurando que los embalses cerca a Bogotá tampoco registran mínimos históricos.
Le aclaró al presidente Petro que el río Chuza es solo una de las fuentes de agua que alimentan al embalse de Chuza y que si se registran bajos porcentajes es porque precisamente está terminando la temporada seca.
“Por último, presidente, recuerde que en el Acueducto de Bogotá siempre estamos listos a presentarle información verídica para evitar la desinformación”, señaló la gerente.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....