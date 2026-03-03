Gerente del Acueducto de Bogotá aclara al presidente Petro que no hay desabastecimiento de agua. Foto:EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Acueducto de Bogotá/Caracol Radio

Bogotá D.C

La Superintendencia de Servicios Públicos publicó el reporte diario del nivel de los embalses y ríos del país, en el que se informa que el río Chuza, muy cerca a Bogotá, registra un 41% de volumen.

La entidad indicó que este río “registra el déficit más extremo del periodo (4% del histórico de marzo), concentrando la mayor alerta por abastecimiento en la regional capital”.

Ante esta publicación, el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que los embalses cerca a Bogotá están siendo afectados por la temporada de sequía y las quemas de la selva amazónica.

“Contrario al exceso de agua en los embalses del norte y sur del país, Chuza, cerca a Bogotá, llega a mínimos históricos”, escribió el mandatario, confundiendo el río con el embalse de Chuza.

¿Qué respondió el Acueducto de Bogotá?

La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño , aseguró que “no es cierto que haya alerta por desabastecimiento de agua en Bogotá”.

Aclaró que las gráficas de la Superintendencia de Servicios muestran los niveles de ríos y embalses. Explicó además, que el embalse de Chuza inicia el año hidrológico en abril y termina en marzo del año siguiente, por lo que entre los meses de diciembre a marzo es la temporada seca en el páramo de Chingaza.

“Estamos terminando la temporada seca y, si bien Chuza se encuentra con un 40,35% de llenado, está por encima de la curva guía, y es superior al registro de los años 1998, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2022, 20223, 2024, 2025″, indicó la gerente.

Avendaño desmintió al presidente Petro mostrando una gráfica y asegurando que los embalses cerca a Bogotá tampoco registran mínimos históricos.

Le aclaró al presidente Petro que el río Chuza es solo una de las fuentes de agua que alimentan al embalse de Chuza y que si se registran bajos porcentajes es porque precisamente está terminando la temporada seca.

“Por último, presidente, recuerde que en el Acueducto de Bogotá siempre estamos listos a presentarle información verídica para evitar la desinformación”, señaló la gerente.