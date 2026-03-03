¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia y qué se celebra? Es el único puente de marzo

No es un secreto que Colombia es uno de los países en el mundo que cuenta con más días festivos (o feriados) dentro del calendario. Esto se debe a diferentes celebraciones que acontecen en la nación, destacando principalmente las religiosas, que son las que más festivos generan al año.

¿Cuántos festivos tiene Colombia en 2026?

Para este 2026 Colombia tiene un total de 18 días festivos, de los cuales 11 caen en lunes.

Ahora, teniendo en cuenta que ya corre el tercer mes del año, en lo que queda del 2026 faltan solo 16 festivos.

Y es que el siguiente festivo cae, justamente, en este tercer mes: marzo. Por ello, en Caracol Radio le contamos en qué fecha cae y por qué celebra.

¿Cuál es el próximo festivo en Colombia?

Pues bien, el próximo día festivo en Colombia cae el lunes, 23 de marzo . Este feriado es el único que habrá en marzo.

¿Qué se celebra el festivo del 23 de marzo en Colombia?

Este 23 de marzo, que cae en lunes, se celebra el día de San José. Según la tradición, se celebra año a año el lunes después del 19 de marzo.

En Colombia, adicionalmente, a parte de celebrar el día de este santo como patrono de la Iglesia Católica, también se celebra el día del hombre. Cabe recordar que en este mismo mes, el día 8, se conmemora el día de la mujer.

¿De dónde viene la celebración del Día de San José?

Según explica la página web del Vaticano, esta celebración se remonta al año 800 “en el norte de Francia, donde el 19 de marzo se recuerda a “Ioseph sponsus Mariae”.

Sin embargo, “fue en el siglo XV cuando el culto a San José se extendió bajo la influencia de San Bernardino de Siena y, sobre todo, de Juan Gerson (+ 1420), canciller de Notre Dame en París”, dice la santa sede.

Pero no fue sino hasta 1480 cuando la fiesta se hizo más popular con la aprobación del Papa Sixto IV, en donde esta se comenzó a celebrar el 19 de marzo.

“Más adelante, en 1621, con el Papa Gregorio XV, se convirtió en obligatoria. En 1870, Pío IX declaró a San José patrón de la Iglesia universal; Juan XXIII, en 1962, incluyó su nombre en el canon romano de la Santa Misa”, comentó el Vaticano.

¿Cuáles festivos restan en el 2026?

Fecha Día ¿Por qué es festivo? 2 de abril Jueves Jueves Santo (Semana Santa) 3 de abril Viernes Viernes Santo (Semana Santa) 1 de mayo Viernes Día del trabajo 18 de mayo Lunes Ascensión de Jesús 8 de junio Lunes Corpus Christi 15 de junio Lunes Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio Lunes San Pedro y San Pablo 20 de julio Lunes Día de la independencia 7 de agosto Viernes Batalla de Boyacá 17 de agosto Lunes Asunción de la Virgen 12 de octubre Lunes Día de la raza 2 de noviembre Lunes Todos los Santos 16 de noviembre Lunes Independencia de Cartagena 8 de diciembre Martes Inmaculada Concepción 25 de diciembre Viernes Navidad

