Este es el esperado puente festivo al que Colombia dice adiós en 2026 por cambio en el calendario

Este es el esperado puente festivo al que Colombia dice adiós en 2026 por cambio del calendario. Getty Images

Con 18 festivos, Colombia se posiciona como uno de los países de Suramérica que más días libres otorgan a sus ciudadanos a lo largo del año. De acuerdo con World Population Review, solo Chile y Argentina, con 20 y 19 festivos respectivamente, superan a Colombia en el continente.

Los puentes, como se les denomina a los fines de semana largos, en los que el lunes es festivo, están regidos por la Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani.

¿Cómo funciona la Ley Emiliani?

La norma, que reformó el Código Laboral en su momento, establece el marco legal para que los trabajadores en Colombia puedan disfrutar de los puentes de festivos a lo largo del año.

De esta manera, cerca de 11 de 18 festivos de 2026 caen bajo la órbita de la Ley Emiliani, lo que significa que son trasladados automáticamente al lunes siguiente para generar así un puente.

Algunos de los feriados en Colombia corresponden a fechas fijas, que no se modifican sin importar en qué día de la semana caigan. Este es el caso de algunas fiestas patrias como el Día de la Independencia (20 de julio) o la Navidad (25 de diciembre).

2026 tiene una mejor distribución de puentes festivos que el año anterior, permitiendo que los trabajadores disfruten de al menos 11 puentes festivos a lo largo del año.

¿Cuál es el esperado puente festivo que cambia en 2026?

Se destaca el regreso de fechas importantes fijas en 2026, como el 20 de julio, Día de la Independencia, el cual hace siete años no caía un lunes, permitiendo así organizar un espacio adicional para vacaciones o descanso.

Sin embargo, no todas las fechas especiales de los festivos fijos terminan convirtiéndose en fines de semana largos de forma simultánea.

Tal es el caso del Día de Velitas, que en 2026 será lunes . Al coincidir con el inicio de semana y seguido del festivo fijo del martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), no genera un puente extendido tradicional, obligando a retomar labores el miércoles 9 de diciembre.

Así las cosas, esta fecha, que marca el inicio de las festividades decembrinas, podría tener menos interés e impacto comercial en 2026 al no producir un puente festivo, como ocurrió el año pasado.

¿Qué otros festivos cambian en 2026?

Otro cambio notable en el calendario de puentes festivos de 2026 es el que se presenta con el Día de la Ascensión de Jesús. Este, al ser una fecha móvil, sigue siendo un puente festivo, pero al estar programado en un periodo diferente del año, tendría menos impacto.

En 2025, la conmemoración religiosa se produjo el lunes 2 de junio, lo que la llevó a sumarse a los festivos que estimulan los viajes de vacaciones de fin de año. Por otro lado, en 2026 se celebra el 18 de mayo, en un periodo aislado del calendario.

La variabilidad de la fecha en este caso se debe a que el Día de la Ascensión de Jesús se calcula teniendo en cuenta los 40 días siguientes al Domingo de Resurrección.