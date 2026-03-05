Concejales piden al alcalde Galán militarizar Bogotá: recogieron más de 32 mil firmas ciudadanas

Bogotá D.C

El concejal del Centro Democrático, Julián Uscátegui , junto con su hermano representante y candidato a la Cámara por Bogotá del mismo partido político, Jose Jaime Uscátegui, están impulsando la militarización de la ciudad ante la crisis de seguridad.

Los dos políticos lograron recolectar más de 32 mil firmas que apoyan esta idea y que se presentaron ante la Registraduría Nacional , para comenzar oficialmente con el proceso de verificación para convocar a un Cabildo Abierto en el Concejo de Bogotá y debatir la asistencia militar.

“Bogotá está viviendo una crisis de seguridad que no puede seguir siendo minimizada. Hay más de 205 estructuras criminales asesinando, extorsionando y robando en la ciudad. Los bogotanos exigen soluciones urgentes”, aseguró el concejal.

De acuerdo con el cabildante, una vez finalice la verificación de las firmas, el alcalde Carlos Fernando Galán deberá asistir al Concejo de Bogotá para escuchar a la ciudadanía y participar en el debate público sobre esta propuesta.

“Este Cabildo Abierto será la oportunidad para que el alcalde escuche a la ciudadanía y al Concejo de Bogotá. No puede seguir ignorando las voces que pedimos autoridad y orden en la ciudad”, enfatizó Uscátegui.

La Registraduría Nacional cuenta con un plazo de 45 días para revisar y validar las firmas que se recolectaron.

Luego de este proceso, se emitirá el Informe Técnico Definitivo de Verificación, certificando el cumplimiento del número de apoyos requeridos. Una vez surtido este trámite, el Concejo de Bogotá deberá convocar el Cabildo Abierto dentro del mes siguiente.

¿En qué consiste la militarización?

La asistencia militar es una figura prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), que permite a las autoridades civiles solicitar el apoyo temporal de las Fuerzas Militares para preservar o restablecer la seguridad y la convivencia.

Lo alcaldes y gobernadores también pueden solicitar esta medida excepcional.