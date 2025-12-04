¿Qué está pasando con la seguridad en Bogotá?

En Hora20 el debate sobre lo que pasa con la seguridad en Bogotá, los hechos recientes de violencia que preocupan y las cifras que reportan desde la Personería Distrital sobre el escenario de hurtos, extorsión y homicidios en la ciudad. El análisis sobre las respuestas de la Alcaldía, los problemas de pie de fuerza, la estrategia en seguridad y justicia efectiva, el mapa criminal de la ciudad y lo que viene para enfrentar la creciente inseguridad en la capital del país.

Lo que dicen los panelistas

Hugo Acero, exsecretario de seguridad de Bogotá, experto en seguridad ciudadana y consultor, señaló que la discusión debe darse con el gobierno, “y no hay gobierno nacional en el tema de seguridad. El presidente no habla con el alcalde, no habla con Fico, no habla con Galán, no lo hace con Char y entonces donde tenemos problemas a nivel urbano, y no hay estrategia nacional, en aumento de pie de fuerza en Policía y la gente lo pide, pero para eso se necesita plata”. En ese sentido, dijo que se necesitan más recursos para poder tener más policías y que la forma de conseguir esto es con más impuestos, “otro de los problemas es que se adquieren muchos bienes y es requiere mantenimiento, entonces del presupuesto el 78% se va en manteamiento y el 22% en inversión”.

Andrés Macías, experto e investigador en temas de segurida y profesor en la Universidad Externado, explicó que la percepción empeorada de seguridad viene de atrás y es a nivel nacional, “la imagen de la Policía es muy negativa y con eso el ciudadano no se siente seguro por más que haya mejoría en indicadores, si la imagen de la Policía no mejora eso va más allá de pie de fuerza”. También comentó que no hay articulación con la justicia,

“eso lo saben los criminales y aprovechan, entonces el riesgo de ser capturado, judicializado es cada vez menor y eso facilita la operación criminal”. En último lugar dijo que la Policía cada vez asume más roles por la dificultad de la ciudadanía de resolver sus controversias como el volumen alto en un apartamento.

Sobre las salidas dijo que se debe avanzar en la aplicación de herramientas tecnológicas interoperables, que las cámaras funciones, que se permita intervención, prevención y reacción rápida, así como el desarrollo de redes de frentes ciudadanos.

Para Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, la ciudad tiene índices preocupantes, “preocupa que el secretario de seguridad diga que esto depende del gobierno nacional y el gobierno distrital no hace mucho porque no hay Policía y no hay capacidades, pero también la ciudad tiene presupuesto mayor para atacar el crimen y hacerlo con inteligencia, es imposible un policía al lado de cada persona y menos en este momento porque la gente no quiere ser policía, los jóvenes no quieren y hay que mirar qué se hace, ahora, si sabemos eso, pues tenemos que mirar como tomamos ese $1 billón de pesos, que es un presupuesto significativo y se usa para mejorar capacidades, inteligencia artificial y cámaras de vigilancia”. También reconoció que el factor justicia es importante, “necesitamos apoyo de, poder judicial porque la ley es muy garantista, el delincuente sale y el desgaste de la Policía es enorme”.

Por último, dijo que las dinámicas de criminalidad en la ciudad son muy diferentes por localidad y que eso implica estrategias diferenciadas y fortalecer la capacidad de denuncia.

