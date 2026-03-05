Registraduría confirma que hay 3.081 candidatos a las elecciones de Congreso de la República

Congreso de la Republica, sede de la Cámara de Representantes. / Getty Images ( Getty Images )

La Registraduría Nacional confirmó que, en total, se inscribieron 3.081 candidatos a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo.

Según la organización electoral, 1.071 son candidatos al Senado de la República y 2.010 son candidatos a la Cámara de Representantes.

En cuanto al Senado de la República, los 1.071 candidatos están distribuidos en 26 listas: por la circunscripción nacional hay 16 listas con 1.048 candidatos y por la circunscripción indígena hay 10 listas integradas por 23 aspirantes.

Y para la Cámara de Representantes hay 491 listas: la territorial está compuesta por 298 listas, en las que hay 1.588 candidatos; la indígena tiene 10 listas constituidas por 21 candidatos; la afrodescendiente tiene 46 listas conformadas por 124 candidatos; la internacional tiene 16 listas formadas por 40 candidatos; y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) tiene 121 listas integradas por 237 candidatos.

Elecciones 2026: ya iniciaron las votaciones en el exterior para Congreso y consultas presidenciales

El 2 de marzo iniciaron, en el exterior, las votaciones para que los colombianos fuera del país también participen en las elecciones al Congreso y en las consultas presidenciales.

La Registraduría informó que las mesas de votación en las diferentes ciudades del mundo estarán abiertas por una semana (hasta el 8 de marzo). Según el ente electoral, en total están habilitados para votar en el exterior 1.250.846 colombianos, siendo 683.287 mujeres y 567.559 hombres.

En general, son 1.387 mesas de votación las que están disponibles hasta el 7 de marzo y 1.945 mesas hasta el 8 del mismo mes.

“En el exterior los colombianos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas; y una tarjeta electoral para votar por la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendiente. De igual manera, le podrán solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia de la República”, aseguraron desde la Registraduría.