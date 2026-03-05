No veo porqué unos presidentes puedan ser dj y yo no pueda ser actor: Petro por película del Estado

No para la polémica por la película sobre el Almirante Padilla, en la que participa el presidente Gustavo Petro, y que cuenta con una inversión del Gobierno Nacional por 15.891 millones de pesos, equivalentes a cuatro millones de dólares de recursos públicos del país.

“No veo porque unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor”, de esta manera el presidente Gustavo Petro defendió su participación en la película financiada por el Estado en medio de decretos de emergencia económica.

Aclaró que, aparece en la película, cuyo propósito señala que es destacar el papel de las negritudes y los indígenas que participaron en la independencia del país.

“No es un capricho mío”

Ante los cuestionamientos que ha recibido, el alto mandatario aseguró que la película no fue hecha por un capricho suyo, sino por solicitud de la Fuerza Naval colombiana, con el propósito de que el país conozca su historia y la del gran Almirante Padilla.

“La conmemoración de los 200 años de la Fuerza Naval es una ley de la República”, dijo.

Aclaró también que, su participación es de tan solo “unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo”.