Abren convocatoria de $338 millones para apoyar la investigación con lente de género en el Pacífico

Colombia

Bajo el nombre ‘Hilando conocimiento, tejiendo transformación en la región Pacífico’, el Fondo para la Investigación de la Fundación WWB Colombia abrió su décima convocatoria para financiar investigaciones de maestría y doctorado orientadas a generar evidencia sobre las realidades de las mujeres en el Pacífico colombiano.

La convocatoria está dirigida a estudiantes nacionales y extranjeros que requieran financiamiento para el trabajo de campo de sus investigaciones y que desarrollen estos proyectos en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, bajo metodologías de investigación participativa o aplicada.

Johnathan Alvarez Ampliar Johnathan Alvarez Cerrar

En esta décima edición, se destinarán 338.000.000 de pesos para el desarrollo de trabajos de grado de maestría y doctorado que aborden las líneas temáticas de género, inclusión financiera, emprendimiento, cuidado, salud sexual y reproductiva y población en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de su existencia, el Fondo para la Investigación de la Fundación WWB Colombia ha contribuido a la generación, difusión y apropiación de conocimiento, orientado a comprender y reducir las desigualdades que afectan a las mujeres en el Pacífico colombiano. Hasta el 2025, este fondo ha financiado 141 investigaciones, con una inversión superior a los 8.000 millones de pesos.

Soraya Husain-Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia, explica que el alcance del Fondo va más allá del apoyo financiero: “Apoyar la investigación en el Pacífico es contribuir a una región de gran riqueza social y cultural, que enfrenta problemáticas complejas y estructurales. Buscamos fortalecer el talento investigador y promover investigaciones co-diseñadas con las mujeres y las comunidades, de manera que el conocimiento generado tenga un efecto en el territorio”, mencionó.

Para quienes han recibido financiación en ediciones anteriores, el Fondo ha representado una oportunidad para visibilizar realidades poco documentadas. Karen Domínguez, investigadora doctoral de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, cuya investigación aborda la economía política del cuidado en el emprendimiento del cabello afro, señala que el apoyo recibido permitió consolidar alianzas con organizaciones de base: “Contar con un equipo de investigación remunerado y con recursos para el trabajo de campo fue clave para redistribuir el valor del conocimiento y cuestionar las jerarquías tradicionales en la producción científica”, aseguró.

Por su parte, la investigadora y catedrática de la Universidad de La Sabana, Diana Vernot, quien participó de la investigación ‘Mujeres, migración, informalidad y cocina’, en la Comuna 11 de Cali, destaca la relevancia del enfoque de género en los procesos de investigación: “Investigar en clave de género permite analizar críticamente los mecanismos que producen desigualdades y, al mismo tiempo, visibilizar saberes y prácticas que sostienen sistemas económicos y sociales. Comprender estas dinámicas es fundamental para pensar estrategias informadas de transformación”.

¿Cómo aplicar a la convocatoria?

El periodo de postulación estará abierto entre el 23 de febrero y el 31 de mayo de 2026. Los proyectos seleccionados podrán recibir apoyos financieros de hasta 67.000.000 millones de pesos, que incluyen incentivos para las personas de las comunidades que participen directamente en el proceso de investigación.

Johnathan Alvarez Ampliar Johnathan Alvarez Cerrar

Con diez ediciones y 141 investigaciones financiadas, este Fondo para la Investigación se consolida como una herramienta para fortalecer el conocimiento situado y aportar a la transformación social en el Pacífico colombiano. A su vez, consulte los términos de la convocatoria dando clic aquí.