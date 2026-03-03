Puerto Candelaria y Eliades Ochoa fundador de Buena Vista Social Club juntos en escenario en Bogotá

Hay conciertos que se escuchan y otros que se recuerdan para siempre. Eliades Ochoa, fundador del legendario Buena Vista Social Club, llega a Bogotá para compartir escenario con Puerto Candelaria, una de las bandas colombianas más creativas y celebradas de la escena actual.

Será una noche en la que la música latinoamericana se contará desde dos miradas que han marcado época. Dos proyectos ganadores del Grammy, dos trayectorias sólidas y una misma pasión por la identidad, la tradición y la evolución sonora se encontrarán en un concierto único.

Eliades Ochoa, fundador de buena Vista Social Club:

Con su inconfundible sombrero y su voz profundamente ligada al son cubano, Eliades Ochoa es una figura esencial en la historia de la música latina. Como fundador de Buena Vista Social Club, su legado ha recorrido los escenarios más importantes del mundo y ha llevado la música cubana a nuevas generaciones, convirtiéndolo en un referente cultural y artístico a nivel global.

Puerto Candelaria:

A este encuentro se suma Puerto Candelaria, la agrupación colombiana que ha sabido romper moldes al mezclar las músicas tradicionales con una puesta en escena contemporánea, teatral y provocadora. Su reconocimiento internacional y su premio Grammy confirman una propuesta que desafía etiquetas y conecta con públicos diversos.

En entrevista con Caracol Radio, la banda encabezada por Juancho Valencia indicó que: “Es todo un privilegio ser llamados por uno de los fundadores de Buena Vista Social Club para que estemos junto a él en escenario, él es uno de los grandes exponentes de la música campesina y cubana que nos sigue inspirando musicalmente a todas las generaciones”

Además de este evento, la agrupación está presentando su nueva producción musical titulada “KZ Candelaria”, una apuesta pensada para sonar en cualquier fiesta y circular con la misma facilidad que un meme viral, “Cuando lo escuchen van a decir: ¿Qué pasó ahí, estos locos en qué se metieron?, pero el resultado es maravilloso”.

En esta producción musical que es la número 15 del grupo, abordan los géneros más escuchados en Colombia, “cuando uno recorre el país se da cuenta que lo que está sonando es el vallenato, el corrido, la música popular, el regional mexicano y la balada, así que hemos traído nuestras canciones más reconocidas a estos géneros”, comentó Valencia a Caracol Radio.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

El concierto se realizará el próximo 28 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá.

