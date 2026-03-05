Abatido cabecilla del Clan del Golfo en medio de combates con el Ejército en Yondó, Antioquia

Yondó, Antioquia

Un presunto cabecilla del Clan del Golfo fue abatido en medio de un combate con tropas del Ejército Nacional en zona rural de Yondó, en la región del Magdalena Medio antioqueño.

De acuerdo con información oficial, el hombre, conocido con el alias de “Pájaro”, sería cabecilla de zona de la subestructura Edgar Madrid Benjumea de ese grupo armado ilegal.

El enfrentamiento se registró mientras soldados de la Quinta Brigada del Ejército Nacional realizaban labores de registro y control de área para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento de Antioquia. Según el reporte militar, el hombre habría disparado contra las tropas al notar su presencia, lo que provocó la reacción de los uniformados y un intercambio de disparos.

Durante el combate, el señalado resultó herido. Los soldados le prestaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue evacuado a un centro asistencial del municipio, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

¿Quién era alias Pájaro?

Las autoridades señalan que alias “Pájaro” contaba con más de siete años de trayectoria criminal y delinquía en la Provincia de Yariguíes y el sector de La Sabana. Estaría vinculado con la coordinación de homicidios selectivos contra personas relacionadas con delitos como hurto, lesiones personales y tráfico o consumo de estupefacientes en la región. Además, sería responsable del cobro de extorsiones a ganaderos y propietarios de cultivos de palma, con el fin de financiar las actividades del grupo armado,

“Se le atribuye la realización de labores de inteligencia criminal contra la Fuerza Pública, orientadas a vigilar y reportar movimientos de tropas y vehículos en el territorio”, detalló el Coronel Gerson Iván Molina Cortes, comandante de la Quinta Brigada.

En el desarrollo de la operación, los militares incautaron una pistola calibre 9 milímetros, ocho cartuchos del mismo calibre, cuatro granadas artesanales tipo mortero y un teléfono celular. Este material quedó a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos judiciales.

El Ejército Nacional de Colombia aseguró que continuará adelantando operaciones en el Magdalena Medio con el objetivo de debilitar las estructuras de los grupos armados organizados que delinquen en la región y fortalecer la seguridad de la población civil.