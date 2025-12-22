El corredor de Remedios, Yondó y Sur de Bolívar, “una bomba de tiempo” por el asedio de los ilegales

Antioquia

Caracol Radio conversó con personas que habitan la ruralidad de lo que podría catalogarse como un corredor entre Remedios y Yondó en Antioquia, además de Cantagallo y San Pablo en el sur de Bolívar. Esto ante una alerta que ha emitido la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la cual ha advertido que comunidades de algunas de estas poblaciones han venido sufriendo un confinamiento silencioso por el asedio de los grupos ilegales ELN y Clan del Golfo.

Según la asociación: “Las veredas cercanas están en medio de la zozobra, ya que, según lo anunciado por los mismos grupos armados, la zona está minada y solo están habilitados para la circulación los caminos; hace un par de noches un artefacto explosivo acabó con la vida de una perrita. Los grupos armados vienen haciendo notoria presencia en el territorio, tanto desde el sur de Bolívar como desde el Nordeste Antioqueño; así mismo, se ha conocido de varios asesinatos y nadie responde por nada. La comunidad está asustada. En el sector están el ELN y los autodenominados EGC”, dice la ACVC-RAM.

Este medio de comunicación conversó con varias personas que habitan las zonas rurales de las cuatro poblaciones. Lo hicieron bajo el compromiso de que no se revelaría su identidad. Porque eso sería ponerles una lápida en la espalda, como ellos mismos indican; debido a que los grupos armados, les tiene prohibido que estén comentando lo que allí ocurre.

Campos minados y confinamientos

La zozobra en estos territorios es constante debido a varios factores: uno son los campos minados que les impiden realizar con normalidad sus labores agrícolas, ya que no saben dónde está la mina y por ello deciden solo usar los caminos y evitan usar los campos, que es donde concentran sus cultivos de pancoger. Dicen que se están comiendo las gallinas y los cerdos que tienen en las fincas por la imposibilidad de salir a buscar otras alternativas; agregan que algunos se arriesgan a salir, pero a veces puede más el miedo; sin embargo, lo hacen, ya que los niños son los que más sufren.

Drones que patrullan la ruralidad

El otro riesgo que no los deja vivir tranquilos son los drones. Esta herramienta tecnológica que hoy los grupos ilegales Clan del Golfo y el ELN, que se enfrentan por el territorio, utilizan casi a diario; en ocasiones los ven cargados con explosivos, en otras solo vigilando el territorio. Esto lo califican los campesinos como un hostigamiento permanente.

Asedio y presión psicológica

Lo otro son las constantes visitas de los grupos que permanentemente los están presionando psicológicamente, manifestándoles que tienen ojos en todas partes y que no deben servir a sus enemigos, pero que todos exigen alguna colaboración o favor, dejándoles en medio del conflicto. Aseguran que en los últimos días no ha habido confrontación; pero que esa situación es inminente. Indican que a la zona se está movilizando un número importante de disidencias, lo que puede incrementar el riesgo.

Violencia del ELN con los campesinos

Coinciden las fuentes consultadas en que los ilegales continúan revisándoles los celulares a la fuerza para verificar el tipo de información que comparten con sus contactos. Indican además que quien está ejerciendo esa presión con más violencia es la guerrilla del ELN; esto ocurre desde unas semanas. Aseguran que este grupo es el que mayor temor está generando con el comportamiento violento. También informan que son los que están estigmatizando a los campesinos, señalándolos de ser colaboradores del grupo contrario.

Manifestaron a este medio de comunicación que la intención es hacer una alerta sobre lo que está ocurriendo en esta zona que involucra los cuatro municipios de Yondó y Remedios, además de Catagallo y San Pablo, para evitar que los campesinos mueran por las acciones de los ilegales.