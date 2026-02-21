En Yondó hay 55 campesinos desplazados de la vereda Tamar Bajo albergados en la casa de la Cultura

Antioquia

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, en el Magdalena Medio, alerta sobre una grave crisis humanitaria que atraviesa por las confrontaciones de los grupos ilegales Clan del Golfo y el ELN en la vecina población de Remedios. Debido a esa situación, la comunidad ha estado en riesgo y de la vereda Tamar Bajo ya se han desplazado 55 personas y se espera que en las próximas horas arriben otras 17. Los desplazados están siendo albergados en la Casa de la Cultura de la población.

“Tenemos dos adultos mayores, dos mujeres en gestación, una de la comunidad indígena, y veinticinco niños, niñas y adolescentes, que aquí es preocupante. Niños que ya están expuestos a un reclutamiento de estos grupos en estas veredas. Tenemos una persona con discapacidad, y en total son veintisiete mujeres y veintiocho hombres”.

El mandatario manifestó que en este momento atiende tres desplazamientos, dos que se han reportado de manera individual de las veredas Puerto Matilde y Campo Bijao; todos salieron de sus casas por lo mismo. Ante esta coyuntura, solicita apoyo institucional del Estado , aunque resalta el apoyo que ha brindado la gobernación, ya que está desbordada la capacidad; pese a ello, asegura que está garantizando los alimentos y la salud con lo que pueden.

Riesgo sanitario y de la población por el conflicto

El alcalde Yerson Ariza manifiesta que los menores que estudian en la escuela de la vereda Tamar Bajo, donde se resguardó parte de la población ante los intensos combates, estuvieron en riesgo ante la proximidad de los ilegales. Por lo que solicita una intervención urgente de las autoridades, como la fuerza pública, para evitar mayores consecuencias.

“Manifiestan que hay cuerpos de combatientes, incluso algunos ahí en el propio caserío, otros alrededor y posiblemente en las montañas hay más cuerpos de combatientes. Entonces es una situación compleja. Me manifestaron ahorita: Alcalde, ya esos cuerpos se están descomponiendo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí todavía hay personas y el olor nos puede afectar”, comentó.

Los desplazados esperan garantías de seguridad para retornar a sus hogares mientras que las autoridades analizaban estrategias para controlar la situación.