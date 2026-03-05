16 mil becas gratuitas para Formación en IA y almacenamiento en la nube en Cali: Así puede aplicar

De fondo: Persona accediendo a contenidos tecnológicos desde una tablet. A su lado, logo de la Alcaldía de Cali e ilustración de Inteligencia Artificial (Crédito: Getty Images)

La Alcaldía de Cali ha anunciado una asociación con Amazon Web Services (AWS), para que los caleños accedan a cursos virtuales en áreas tecnológicas de alto impacto en el mercado internacional, sin ningún costo.

En concreto, la ciudad logró la obtención de 16 mil becas gratuitas, que representan una inversión ahorrada de $4800 millones de pesos, según reporta la Alcaldía. Esta oportunidad permitirá que miles de ciudadanos fortalezcan su perfil profesional en áreas de tecnologías de la nube e Inteligencia Artificial (IA).

“Desde la Alcaldía, abrimos las puertas al futuro con estas becas de AWS en Nube e Inteligencia Artificial, las dos disciplinas que hoy lideran el mercado global” afirmó Alexander Mondragón Valencia, director del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic).

Respecto a los cursos, también acotó “Aprovechen esta oportunidad para capacitarse en lo que el mundo está demandando y liderar, desde aquí, el progreso que soñamos”

La alcaldía de Cali moderniza sus sistemas tecnológicos internos

La Alcaldía de Cali llevaba incorporando herramientas de analísis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial para fortalecer la gestión pública desde 2025.

Así fue como empezó la alianza con Amazon Web Services, la cual le ofreció las herramientas necesarias para llevar a cabo una transición que mejora la capacidad de procesamiento de datos y la ciberseguridad, además de sentar las bases para decisiones más ágiles, eficientes y fundamentadas en evidencia.

“Con esta alianza estamos conectando a Cali con los ecosistemas globales de tecnología y asegurando que nuestra gente cuente con las habilidades que demanda la economía digital.” Afirmó Lina Ramírez, jefe de la Oficina de Relaciones y Cooperación de Cali.

En 2025, este proceso avanzó con la migración de la información institucional a la nube de AWS, convirtiendo a la ciudad en la primera entidad pública de Colombia en alojar su información en esta infraestructura tecnológica.

Actualmente, la Administración Distrital trabaja en la consolidación de modelos de datos sobre infraestructura AWS, integrando la información de los diferentes observatorios y organismos, con miras a desarrollar modelos predictivos que fortalezcan:

La prevención de homicidios

Seguimiento a las violencias basadas en género

Optimización de la movilidad

Focalización del gasto social.

Esto hace parte de un plan de gobierno basado en datos integrados y con un enfoque centrado en el bienestar ciudadano.

¿Cómo acceder a las becas de formación en IA y tecnología en la nube de la Alcaldía de Cali?

La convocatoria está dirigida a estudiantes, Start-Ups, empresas y ciudadanos caleños en general. Lo primero que deben hacer los interesados es:

ingresar a la página de la Alcaldía o directamente a la plataforma https://cali.awsentrena.com Después seleccionan el grupo de su interés (soy estudiante, empresa, startup) y deben realizar un registro. Posteriormente, hacen clic en el curso deseado para conocer todos los detalles.

“En estas rutas de aprendizaje, puedes desarrollar una comprensión holística de la inteligencia artificial generativa para mantenerte al día con los avances y fomentar tu crecimiento profesional. Al final de cada curso obtendrás una constancia de participación”, señala la plataforma.

