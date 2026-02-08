Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿La IA puede mejorar el rendimiento de los países?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Cómo la IA puede convertirse en un motor real de productividad para el país?

La inteligencia artificial hoy hace parte de la vida de millones de personas en el mundo, ya que es clave para la optimización de diversos procesos cotidianos y algunos de magnitud científica.

Por ese motivo, en este nuevo episodio de MisPreguntas, abordaremos la brecha de algunos países alrededor de esta tecnología, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede convertirse en un motor real de productividad, si los problemas estructurales del Estado siguen intactos?.

¿Puede la inteligencia artificial mejorar el rendimiento de los países?

Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ.

Este programa fue posible gracias a Cafam, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia.

