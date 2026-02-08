Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿La IA puede mejorar el rendimiento de los países?

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cómo la IA puede convertirse en un motor real de productividad?

La inteligencia artificial hoy hace parte de la vida de millones de personas en el mundo, ya que es clave para la optimización de diversos procesos cotidianos y algunos de magnitud científica.

Por ese motivo, en este nuevo episodio de MisPreguntas, abordaremos la brecha de algunos países alrededor de esta tecnología, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede convertirse en un motor real de productividad, si los problemas estructurales del Estado siguen intactos?.

