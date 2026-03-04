Ley Seca en Cali desde las 6pm del sábado 7 de marzo por las elecciones de este 8 de marzo

Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas, con el fin de garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada democrática.

Con motivo de las elecciones legislativas y consultas este domingo 8 de marzo de 2026, se implementará la Ley Seca en la ciudad para garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada democrática.

La medida prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas desde las 6pm del sábado 7 de marzo hasta las 12 del mediodía del lunes 9 de marzo.

Adicionalmente, se prohíbe el transporte de escombros, carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y la realización de mudanzas entre las 6pm del sábado 7 de marzo y las 6am del lunes 9 de marzo.

Para las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo, se tendrán más de 5 mil mesas de votación en Cali.

Mesas habilitadas

En Cali estarán habilitadas las 5.443 mesas de votación distribuidas en 216 puestos (22 rurales y 194 urbanos).

Según las autoridades electorales, no será necesario realizar traslados de mesas en ningún punto.

La Alcaldía de Cali estará presente en el Puesto de Mando Unificado (PMU), el cual se ubicará en el Comando de la Policía Metropolitana de Cali. Desde allí se hará seguimiento permanente a la jornada y se coordinará todo el dispositivo institucional y de seguridad en el territorio.

Las urnas en Cali estarán habilitadas entre las 8am y las 4pm.