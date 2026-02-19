“A la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo”: José Fernando Quintero

José Fernando Quintero afirmó que Nova IA es una apuesta por la competitividad, la democratización tecnológica y la formación de talento certificado en Colombia. | Foto: Caracol Radio

Jóse Fernando Quintero aseguró que centros de excelencia como Nova IA tienen la capacidad de demostrar que la inteligencia artificial es, hoy, sinónimo de competitividad. Quedarse atrás, añadió, implica perder oportunidades económicas. Por eso destacó el lanzamiento de dicha iniciativa en Colombia como una apuesta por democratizar el acceso a la tecnología y cerrar brechas en América Latina.

El nuevo centro operará en alianza con la UPTC y el Tecnológico de Monterrey, formando talento certificado internacionalmente y generando empleo de alto conocimiento. Para Quintero, más que temer a la IA, el país debe aprender a adoptarla con velocidad y estrategía.

A continuación, la entrevista completa: