Zonas de Bogotá y Funza con cortes de luz este miércoles 4 de marzo: Durarán más de 8 horas

La Alcaldía de Bogotá ha anunciado que, durante el miércoles 4 de marzo, la empresa eléctrica Enel Colombia estará haciendo trabajos en los suministros de Energía de la ciudad. Debido a esto, habrán cortes de luz en diferentes localidades de la capital y en los municipios de Funza, en Cundinamarca.

Estos son los Barrios de Bogotá donde habrá cortes de luz el 4 de marzo de 2026

Antonio Nariño:

Barrio La Fragua. De la calle 17 Sur a calle 19 Sur entre carrera 31 a carrera 33. Corte desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrios Unidos:

Barrio Polo Club. De la calle 85 a calle 87 entre carrera 26 a carrera 28. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Fernando Occidental. De la carrera 58 a carrera 60 entre calle 67 a calle 69. Desde las 8:15 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Bosa:

Barrio Bosa Nova El Porvenir. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 61 Sur a calle 63 Sur. Desde las 7:30 a. m. hasta las 11:30 a. m.

Fontibón:

Barrio Santa Cecilia. De la calle 24 a calle 26 entre carrera 84 a carrera 86. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Los Mártires:

Barrio La Pepita. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 22 a carrera 24. Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Rafael Uribe Uribe:

Barrio Palermo Sur. De la calle 50 Sur a calle 52 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este. Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

San Cristóbal:

Barrio Villa de los Alpes. De la calle 31 Sur a calle 36 Sur entre carrera 0 a carrera 2. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Suba:

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la calle 235 a calle 239 entre carrera 71 a carrera 73. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Estoril. De la calle 100 a calle 102 entre carrera 46 a carrera 48. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Usaquén:

Barrio Tibabita. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 185 a calle 187. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Usme:

Barrio El Mochuelo Oriental. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 54 Sur a calle 56 Sur. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este miércoles 4 de marzo

Municipio de Funza, en Cundinamarca: Vereda Florida. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

¿Qué hacer en caso de un corte de luz?

La compañía de electricidad Enel Colombia ha compartido múltiples recomendaciones para mantener los aparatos y sistema eléctrico de su hogar a salvo durante este proceso de mantenimiento.

Desconecte todos sus electrodomésticos durante la intervención, ya que en caso de intermitencias, pueden averiarse sus aparatos.

En caso de trabajar o hacer alguna actividad durante el día, revise los horarios y lugares donde se harán los cortes para avisar con tiempo o estar preparado en caso de necesitar alternativas para operar aparatos electrónicos.

para avisar con tiempo o estar preparado en caso de necesitar alternativas para operar aparatos electrónicos. Evite abrir la nevera: durante el corte de energía, su refrigerador dejará de estar conservando la temperatura para la manutención de sus alimentos. No obstante, puede aplazar la pérdida de frío manteniendo este aparato cerrado.

Permita la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de Enel o la alcaldía de la ciudad/municipio debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas. Esto les permitirá operar con mayor eficiencia para reanudar la operación de luz más rápido.

Esto les permitirá operar con mayor eficiencia para reanudar la operación de luz más rápido. S le preocupa la seguridad de su hogar durante esta intervención, Enel Colombia ofrece canales de comunicación para confirmar la autenticidad de sus operadores marcando al número 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

