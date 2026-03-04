Galán responde a Petro por datos sobre nivel de agua en embalse de Chuza: “no es cierto lo que dice”

Una nueva discusión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha generado interés. Todo inició cuando la Superintendencia de Servicios Públicos publicó el reporte diario del nivel de los embalses y ríos del país, en el que se informó que el río Chuza registra un 41% de volumen.

En este reporte, la entidad indicó que este río “registra el déficit más extremo del periodo (4% del histórico de marzo), concentrando la mayor alerta por abastecimiento en la regional capital”.

Ante esta publicación, el presidente Gustavo Petro aseguró que los embalses cerca a Bogotá están siendo afectados por la temporada de sequía y las quemas de la selva amazónica.

Sin embargo, la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, aseguró que “no es cierto que haya alerta por desabastecimiento de agua en Bogotá”.

Ante esta declaración, el presidente escribió en su cuenta de X lo siguiente: “dije que el embalse de Chuza está en los mínimos históricos”.

Como respuesta, el alcalde de Bogotá dijo que esta afirmación no es cierta. “Presidente, no es cierto lo que usted dice. El embalse de Chuza tiene hoy (para esta fecha) un nivel superior al que tenía en 1998, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2022, 2023, 2024, 2025″, aseveró Galán.

Incluso, el alcalde dijo, que está por encima de la curva guía del sistema. “¿Cuál es la intención de divulgar información que es falsa?“, cuestionó Galán, quien acompañó su publicación con un gráfico sobre los volúmenes acumulados a cierre de febrero de cada año en el embalse de Chuza.