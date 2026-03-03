Alcaldía de Bogotá anuncia 8.607 vacantes de empleo hasta el 7 de marzo ¿Cómo aplicar? Le explicamos

Imagen de referencia a oferta de empleo en Bogotá 2026 (Cortesía: Getty Images) / VioletaStoimenova

La Alcaldía de Bogotá ha compartido una nueva campaña de empleabilidad para todas aquellas personas de la capital que busquen opciones para ejercer su profesión y tener ingresos durante el año. Esta iniciativa busca seguir mejorando las cifras de empleo en el país.

Gracias a esto, desde el 2 hasta el 7 de marzo de 2026, se ofertarán cerca de 8.607 vacantes laborales, entre las que se incluye 5.971 vacantes para bachilleres, 1.608 para perfiles técnicos y tecnólogos, y 1.028 a profesionales.

¿Qué vacantes se encuentran disponibles?

La Alcaldía, de la mano con la Agencia Distrital de Empleo, han anunciado que se están buscando este tipo de perfiles para trabajar:

Cargos Directivos: Se buscan cargos para dirigir y coordinar, como jefe de recursos humanos , director de IT , gerente líder de producto , subgerente MEP , coordinador de talento humano , coordinador de cartera , coordinador de impuestos y coordinador de proyectos TI . Estas posiciones suelen encargarse de la planificación, supervisión de equipos y toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones.

, , , , , , y . Estas posiciones suelen encargarse de la planificación, supervisión de equipos y toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones. Cargos Financieros y Administrativos: Se busca contador, analista contable, analista de tesorería, analista de facturación, especialista de contabilidad, especialista de cuentas por pagar, y profesionales en impuestos, cartera y control de gestión.

Ingeniería y gestión técnica: Se necesitan perfiles como ingeniero estructural , ingeniero eléctrico senior , ingeniero de planeación y control de costos , ingeniero QA/QC , ingeniero senior HVAC , arquitecto urbanista , senior BIM engineer y ingeniero residente .

, , , , , , y . Otros cargos: Hay opciones en salud como médicos, enfermeros, psicólogos, técnicos biomédicos, administradores de Azure; pero también hay opciones en telecomunicaciones como analistas de data de Youtube, diseñadores y comunicadores, que cumplen funciones esenciales en la prestación de servicios, desarrollo tecnológico y gestión de información dentro de las organizaciones.

¿Cómo se puede aplicar a estas vacantes?

Las ofertas de esta convocatoria están disponibles en la plataforma del Servicio Público de empleo. En esta plataforma puede completar y adjuntar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de su interés. Si es la primera vez que va a ingresar, debe:

Registrarse en la página del Servicio Público de Empleo Completar la hoja de vida en el portal. Ya inscrito, selecciona en el buscador los filtros que se ajusten a los tipos de cargos que busca. Subir sus datos ante la vacante que encuentre afín a sus intereses laborales.

Ojo, tenga en cuenta que si el perfil se ajusta a lo buscado por las empresas ofertantes, se les enviará directamente su hoja de vida para avanzar el proceso.

Asimismo, la Alcaldía aclaró que quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12.

Tendrán atención disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Entre los tipos de asesoría, se recibirá acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.