Este es el electrodoméstico que más consume energía en la casa: no es la nevera ni la lavadora

Los electrodomésticos se han convertido en unos elementos esenciales en cualquier hogar, ya que estos ayudan a llevar a cabo diferentes actividades como lavar, cocinar, planchar o incluso maquillarse, debido a la función específica que realiza cada uno de ellos.

Por lo general, estos necesitan estar conectados a una fuente de energía eléctrica con tal de que las personas los puedan usar debidamente. Sin embargo, esto también implica un importante gasto en la casa que se ve reflejado en el consumo que indica la factura de la luz, el cual aparece en en kilovatios (Kwh).

Según indica la petroquímica Repsol, el uso de los electrodomésticos supone el 55,2% del consumo eléctrico en el hogar. Esto ha llevado a que algunas personas decidan adoptan diferentes estrategias con tal de garantizar el mayor ahorro posible en este aspecto y así no tener que asumir un valor tan alto en el recibo de la luz.

Al respecto, Repsol también realizó un estudio para determinar cuál es el electrodoméstico que consume más energía en el interior del hogar. Sin embargo, ninguno de ellos es la nevera o la lavadora, los cuales se caracterizan por su gran tamaño para almacenar los alimentos y la ropa.

El televisor es el que más consume energía

De acuerdo al estudio, el televisor es el electrodoméstico que registra el mayor consumo de energía en la casa, pues puede alcanzar los 263 kilovatios al año. Esto significa que puede superar el 12% del gasto eléctrico total entre todos los aparatos, según indica el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Sin embargo, el gasto eléctrico puede aumentar si una persona cuenta con una consola de videojuegos en su casa y la conecta a su televisor. Según indica Repsol, si una persona se dedica a jugar por un lapso de cinco horas, podría generar un consumo adicional de 57 kilovatios a lo largo de un año.

La lavadora y la secadora ocupan el segundo lugar

El segundo lugar del estudio le corresponde a la lavadora y la secadora, dos electrodomésticos que también son muy usados por la función que ejercen cada uno. En este caso, ambos pueden alcanzar un consumo de 255 kilovatios durante el año, lo que representa más del 11% del gasto total dentro del hogar.

Entre estos dos, la lavadora puede generar un mayor consumo por la gran cantidad de ropa que puede almacenar; por lo tanto, se puede optar por utilizarla en ciclos cortos o no dejarla totalmente llena para reducir el gasto eléctrico mientras se esté usando.

El horno también gasta mucha electricidad

El tercer lugar del ranking publicado por Repsol le corresponde al horno, el cual tiene un uso muy frecuente porque permite cocinar o calentar ciertos alimentos. Sin embargo, su consumo promedio puede llegar hasta los 231 kilovatios por año, lo que supone más de un 8% del gasto eléctrico total en la casa.

“Un uso eficiente del mismo puede ayudarle a mejorar su rendimiento y es que, gestos como abrirlo mientras está encendido pueden suponer pérdidas de hasta el 20% de la energía acumulada en su interior“, explica la entidad.