Tres pinturas de Bob Ross recaudan 1,2 millones de dólares para la televisión pública de los Estados

Se ha conocido que tres pinturas de Bob Ross, recordado pintor, instructor de arte y presentador del programa ‘El placer de pintar’, se han vendido por un valor de 1,27 millones de dólares en apoyo a la televisión pública tras los devastadores recortes federales realizados por la administración Trump.

Lea también: Justin Bieber volverá al escenario de los premios Grammy por primera vez en cuatro años

Las tres pinturas del artista estadounidense se vendieron por $787,900, $203,700 y $279,900 dólares.

La American Public Television (APT), una distribuidora sin ánimo de lucro de programación televisiva, ofreció las pinturas de Ross y se comprometió a destinar el 100% de los ingresos netos a las cadenas de televisión públicas de Estados Unidos.

Le puede interesar: ‘Las guerreras K-pop’ es la película más vista en streaming en los Estados Unidos en 2025

En julio de 2025, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que cancelaba 1.100 millones de dólares de financiación del Congreso para la Corporación de Radiodifusión Pública, que ayuda a dirigir fondos federales a la radio publica de los Estados Unidos (NPR) y la televisión publica estadounidense (PBS).