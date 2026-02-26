Ruby Rumie y Hernán Díaz, El Caribe

El Museo de Arte Moderno de Cartagena presenta la exposición El Caribe: De NAIO a Nosotros, 172 años después, un proyecto de Colartis ganador del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, bajo la dirección curatorial de María Claudia Eljach Galofre

La muestra propone un diálogo expositivo entre la obra del fotógrafo Hernán Díaz y la práctica artística contemporánea de la artista plástica Ruby Rumié. Concebida como una sola experiencia curatorial, articula fotografía histórica y creación contemporánea para pensar el Caribe colombiano no como paisaje distante, sino como territorio vivo, identidad compartida y experiencia humana. El título retoma la palabra Naio —“regalo de la tierra”— como metáfora del Caribe entendido desde la memoria, el cuerpo y la vida cotidiana. A través de imágenes que dialogan entre archivo y presente, la exposición propone un recorrido sensible por las múltiples capas del Caribe colombiano. Lejos de establecer jerarquías entre pasado y actualidad, el encuentro entre Díaz y Rumié potencia la singularidad de cada mirada y activa preguntas sobre representación, pertenencia e identidad.

La exposición se inaugura el jueves 26 de febrero de 2026 a las 5pm en el Museo de Arte Moderno de Cartagena y estará acompañada por un conversatorio público el viernes 27 de febrero a las 4p.m. en la Biblioteca Bartolomé Calvo del Banco de la República, con la participación de la artista plástica Ruby Rumié, Santiago Rueda, uno de los principales historiadores de la fotografía en Colombia y la moderación de la historiadora del arte Niurka Rigñack.