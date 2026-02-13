Unibac dio la bienvenida al futuro del arte, diseño y comunicación en Bolívar

Con vocación para el arte, el diseño y la comunicación, más de 300 jóvenes iniciaron estudios en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar -UNIBAC-.

“Aprovechen cada oportunidad, construyan comunidad y permitan que la creatividad sea el puente entre sus sueños y la realidad”, dijo Juvenal Miranda, Vicerrector Académico de Unibac, al darles la bienvenida en la jornada de inducción a la vida universitaria.

Rostros llenos de esperanza iluminaron el salón Pierre Daguet, donde recibieron información sobre todos los servicios e instrumentos al alcance del estudiantado como plataformas tecnológicas, biblioteca, sicología, enfermería, grupos deportivos y culturales, entre otros beneficios.

Las clases para todo el estudiantado inician el próximo lunes 16 de febrero de 2026, en los programas profesionales de Artes Escénicas, Artes Plásticas, Comunicación Audiovisual, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Música.

“Aquí encontrarán espacios para experimentar, cuestionar, proponer y, sobre todo, aprender a aprender. En las aulas, talleres y laboratorios no solo desarrollarán habilidades técnicas, sino que fortalecerán su capacidad de diálogo, de trabajo colaborativo y de reflexión ética frente a las realidades sociales y culturales que nos rodean”, señaló el Vicerrector Académico.

El dirigente académico expresó que “han elegido campos donde la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico no son accesorios, sino esencia; y eso ya habla del tipo de profesionales —y de seres humanos— que desean llegar a ser”.

“Ingresar a la educación profesional implica asumir nuevos retos y responsabilidades. El arte, el diseño y la comunicación tienen el poder de transformar contextos, y ustedes serán protagonistas de esa transformación”, y puntualizó que “el verdadero motor de este proceso serán ustedes: su disciplina, su curiosidad y su disposición para crecer”.

La jornada concluyó con una invitación a vivir esta nueva etapa con pasión y responsabilidad. “Bienvenidos a esta nueva historia que hoy comienza; estamos orgullosos de que la escriban con nosotros”.