En Mejor Artista Clásica la ganadora es ¡Alejandra Torres, de Colombia!

Música.

Alejandra Torres se convirtió en la primera violinista latinoamericana en integrar la Orquesta Filarmónica de Viena, una de las agrupaciones más prestigiosas y de mayor tradición en la historia de la música clásica. Nacida en Manizales, ha estado vinculada al mundo musical desde la infancia, cuando comenzó a forjar el camino que hoy la proyecta en escenarios internacionales.

Recientemente, la artista caldense fue reconocida como Mejor Artista Clásica en los World Entertainment Awards. El anuncio la tomó por sorpresa y, según contó en diálogo con LO MÁS CARACOL, el galardón la llenó de emoción por las nuevas puertas que se abren a partir de este logro.

De manera simultánea al premio, Torres presenta su más reciente trabajo discográfico, New Journeys, un álbum integrado, por ahora, por tres sonatas de Wolfgang Amadeus Mozart: Ascender (17:38), Traspasar (12:32) y Trascender chiki-Lina’s Song (13:35). Sobre la elección de Mozart, la violinista explicó que se inclinó por estas obras debido a su complejidad estructural y emocional, ya que combinan movimientos nostálgicos con pasajes alegres, lo que representa un desafío interpretativo, especialmente para el violín.

El álbum fue grabado por el ingeniero de sonido colombiano Sebastián Laverde en su estudio Jazztone, en Valencia, España, y ya ha sido distinguido con dos medallas de plata en los Global Music Awards, en las categorías de Mejor Dúo y Mejor Interpretación Instrumental.

El reconocimiento como Mejor Artista Clásica en los World Entertainment Awards se suma así a la serie de distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera y respalda esta nueva producción, concebida como el primer volumen de las sonatas para violín y piano de Mozart. En este proyecto, Alejandra comparte escena con el pianista británico Mark Richard, con quien construye un diálogo musical que realza la profundidad de las obras.

En marzo de 2026, la violinista participará además en el lanzamiento del libro 100 Artists of Europe, editado por Cultural Lab, división internacional del Centro de Arte Laboratorio Cultural en Palermo, Italia. La publicación reúne a cien creadores destacados del continente y reconoce a Torres por su aporte a la música clásica en el ámbito europeo.

Mientras avanza en la grabación de nuevas sonatas que ampliarán New Journeys, Alejandra prepara también el estreno de su podcast Inspiración, previsto para el 27 de febrero. En este espacio compartirá vivencias y anécdotas que marcaron su recorrido artístico hasta llegar a formar parte de la Orquesta Filarmónica de Viena, consolidando así una trayectoria que sigue escribiéndose con disciplina y sensibilidad.