Inicia el Festival de Teatro de la Universidad de los Andes: Del 28 de febrero al 14 de marzo

Bogotá se viste de arte y esta vez, es por el Festival de Teatro de la Universidad de los Andes que se realizará del 28 de febrero al 14 de marzo de 2026, el cual, es organizado por la Facultad de Artes y Humanidades en su doceava edición.

Con este festival, sus espectadores recibirán espectáculos de danza, performances e improvisación. Este festival fue creado para destacar las artes escénicas. y se realiza en el marco de la celebración de los 30 años del área de Cultura de la universidad.

La entrada es gratuita y con previa inscripción, el Festival tiene abiertas las puertas de los espacios de su centro cultural, para uniandinos y público externo a la institución.

Esta es la programación del Festival:

Sábado 28 de febrero de 2026 / 5:00 p. m.

-Obra: Aka: Hamlet

-Grupo: Hernán Gené (Argentina)

Sábado 7 de marzo de 2026 / 5:00 p. m.

-Obra: Tiresias

-Grupo: Compañía L’explose

Lunes 9 de marzo de 2026/ 7:00 p. m.

-Obra: Cuestión de sincronía

-Grupo: Grupo de teatro Uniandes

Miércoles 11 de marzo de 2026/ 6:00 p. m.

-Obra: Tarde de impro, performance, danza y teatro

-Grupo: Sueño con sombras, Gérminis

Jueves 12 de marzo de 2026/ 7:00 p. m.

-Obra: Historia de un disfraz (en la foto)

-Grupo: Teatro R101

Viernes 13 de marzo de 2026/ 7:00 p. m.

-Obra: Tania y la bestia

-Grupo: Compañía La casa de atrás

Sábado 14 de marzo de 2026/ 5:00 p. m.

-Obra: Similia Similibus

-Grupo: Rondy Torres

Para más información sobre el Festival de Teatro de la Universidad de los Andes, puede buscar aquí: XII Festival de Teatro de la Universidad de los Andes