¿Lluvias más intensas? IDEAM reveló pronóstico para marzo y zonas con aguaceros críticos

El cambio climático y los fenómenos meteorológicos han tenido efectos importantes en Colombia en 2026. Así lo han experimentado los habitantes de los departamentos de la Región Caribe (particularmente en Córdoba), con las fuertes lluvias de las últimas semanas.

La situación atípica con las precipitaciones, originada en la llegada de sucesivos frentes fríos desde el hemisferio norte, se ha visto acentuada por desbordamientos que tienen gran parte del país bajo alerta.

Por si fuera poco, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, advirtió en las últimas horas sobre la posibilidad de un aumento considerable en el nivel de las lluvias en el país con la llegada de marzo.

¿Seguirán las lluvias en Colombia en marzo?

De acuerdo con las predicciones del IDEAM, el promedio de lluvias en marzo de 2026, en las diferentes regiones, podría ser hasta un 41,6 % superior al año pasado.

Según la entidad, la comparación del promedio de lluvias entre enero de 2025 y 2026 describe un aumento de hasta 50,6 %, pasando de 2.112 milímetros a 4.274. Así las cosas, el promedio diario en enero de 2025 había sido de 86,1 milímetros, mientras que en 2026 llegó a 137,86.

“Hemos seguido con un comportamiento de lluvias por encima de lo normal en gran parte del país. Tenemos varios fenómenos, lo que hace que el nivel de alerta en general se mantenga. Las alertas hidrológicas que tenemos desde el 2 de febrero se han mantenido y lo mismo ocurre con las alertas por deslizamientos”, señaló la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, en el último Consejo de Ministros.

Actualmente están activas las siguientes alertas:

552 municipios en alerta por deslizamientos, 130 en alerta roja, de ellos 32 en Antioquia, 26 en Chocó y 15 en Santander.

176 alertas por riesgo de inundaciones o crecientes: Sobre todo en la cuenca Magdalena-Cauca (24 rojas, cinco rojas puntuales, 60 naranjas, 20 amarillas) y el Caribe (21 rojas, 10 naranjas, seis amarillas).

¿En qué partes del país lloverá más?

El IDEAM destacó que los incrementos más destacados de lluvias en marzo se esperan en el Caribe, especialmente en el suroccidente de Bolívar, donde se esperan aumentos de hasta el 70 % frente a los registros entre 1991 y 2020.

Asimismo, se pronostica un aumento considerable en las precipitaciones en la Región Andina, especialmente en Norte de Santander. El nivel del río Cauca produce también una alerta roja en Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia.

De igual manera, la UNGRD ratificó el estado de alerta para los municipios aledaños a las hidroeléctricas de Urrá en Córdoba y de Ituango en Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre.