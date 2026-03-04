El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No podemos acusar sin dar garantías”: veedor del Partido Conservador sobre secretario de la Cámara

Juan Pablo Cepero, veedor del Partido Conservador, habló sobre las medidas tomadas tras la captura de Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario general de la Cámara de Representantes Jaime Luis Lacouture, quien se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla, en Hatonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato al Senado de esta misma colectividad Daniel Restrepo.

En primer lugar, expresó su preocupación y calificó de “desafortunado” que aparezcan involucradas algunas figuras del Partido Conservador.

“La Veeduría expresó su rechazo frente a cualquier conducta que pueda constituir un delito electoral”, dijo.

En cuanto a las decisiones tomadas, explicó que se abrió una investigación general y que se le envió una nota a la Fiscalía para que lo tenga al tanto del proceso.

“Ofrecerle toda nuestra colaboración y apoyo para lo que sea necesario que implique las actividades de los militantes del Partido Conservador. Una vez se desarrolle toda esa investigación habrá que individualizar los casos, si hay mérito para eso, y se hará una individual para que siga el proceso dentro de nuestro Código de Ética”, dijo.

Sin embargo, fue enfático en decir que “no se puede prejuzgar ni acusar” sin ofrecer las garantías necesarias.

“Debe haber un debido proceso y debemos dar todas las garantías procesales a las personas. Y el principio que a veces la gente no entiende, lo que significa jurídicamente en el mundo del derecho, es la presunción de inocencia. No podemos estar prejuzgando ni acusando fácilmente sin darle garantías a los disciplinados y a los militantes del partido", indicó.

Y agregó que se están tomando las medidas correspondientes dentro del marco estatutario.

También explicó que se evaluarán varios elementos y que, en caso de que haya mérito para abrir investigaciones formales, los mencionados podrán ejercer su derecho a entregar sus versiones e inquietudes.

“De ahí dependerá si se le formulan cargos o no”, señaló.

“Actuamos lo más rápido posible para advertir, ante todos los colombianos, que nos reafirmamos en el compromiso de actuar dentro de la legalidad y la transparencia electoral en aras de proteger la democracia y las buenas costumbres, los valores y principios del Partido Conservador”, añadió.