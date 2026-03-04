Fiscalía definirá investigación contra escolta de UNP: ¿lavado de activos o corrupción electoral?

La Fiscalía General de la Nación conformó una mesa técnica con fiscales e investigadores de las direcciones especializadas contra el lavado de activos y contra la corrupción, quienes se encargarán de definir qué rumbo tendrá la investigación contra el escolta Luis Alfredo Acuña, capturado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos.

Según se conoció, el escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, podría responder por delitos relacionados con lavado de activos o con temas electorales, pues sobre esos frentes avanzan las dos líneas de investigación.

Esto se dio luego de la decisión de la juez primera promiscua de Hatonuevo (La Guajira) de declarar ilegal la captura de Acuña y de ordenar su libertad.

Según fuentes del ente acusador, los informes de policía judicial fueron entregados al fiscal después de más de 24 horas de la detención, por lo que la audiencia de legalización se inició cumplidas las 32 horas; es decir, solo se contó con aproximadamente ocho horas para revisar la información preliminar recaudada.

El abogado Iván Cancino explicó que, durante la audiencia de legalización de captura, se detectó que se cometieron errores en medio del procedimiento y, además, dijo que “la presunción de inocencia y el debido proceso no son algo ligero”.

¿Cómo se dio la captura del escolta Luis Alfredo Acuña?

El escolta Luis Alfredo Acuña se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador, quien busca ocupar la curul del muy polémico senador Carlos Trujillo.

La información fue confirmada por el propio director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien señaló que hay una instrucción directa del presidente de la República, Gustavo Petro, para perseguir delitos electorales, a cinco días de los comicios legislativos.

El funcionario aclaró que, aunque el escolta está en la nómina de la Unidad, el vehículo que transportaba el dinero, aparentemente destinado a la compra de votos, no es de propiedad de la UNP.

Lacouture, Trujillo y Restrepo hacen parte del mismo grupo político.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: