Frenan traslado a Arauca del mayor Kevin Castaño, investigador del caso ‘Papá Pitufo’

6AM W de Caracol Radio conoció en primicia que el Tribunal Superior de Cundinamarca frenó el traslado a Arauca del mayor Kevin Castaño, investigador de la Policía Nacional en el caso de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

Este medio conoció que la decisión se sustenta en los derechos a la vida, a la integridad y al debido proceso.

El traslado de Castaño, investigador líder del caso ‘Papá Pitufo’, estaba previsto justo cuando están por comenzar las audiencias preparatorias de juicio dentro del proceso por cohecho.

El pasado 16 de enero, la fiscal Carolina Aponte, de la Dirección Especializada contra la Corrupción, envió una carta al director de la Policía Nacional, general William Rincón, en la que expresó su preocupación por el traslado del mayor Kevin Castaño.

En la comunicación, conocida en primicia por Caracol Radio, la fiscal advirtió que la decisión administrativa afectaba directamente el desarrollo de las investigaciones derivadas de la actuación y que la situación administrativa de traslados de los investigadores “altera y dificulta gravemente la labor de la Fiscalía en la preparación de los juicios”.

Según fuentes consultadas por este medio, la fiscal renunció al caso días después y los cambios en su equipo de trabajo habrían sido una de las razones de su decisión.

En la comunicación también se advirtió la existencia de riesgos de seguridad frente al investigador principal del caso.

“Es necesario indicar que se ha conocido y comunicado oportunamente la inminencia del riesgo a la vida e integridad personal del mayor Kevin Castaño Flórez, quien puso en conocimiento de esta Fiscalía mensajes amenazantes que se suscitaron como repercusión de la última actuación dentro del proceso, es decir, la acusación formal”, señala el texto.

¿Cuál es la importancia del mayor Kevin Castaño en la investigación contra ‘Papá Pitufo’?

La carta señaló que la intervención del mayor Kevin Castaño Flórez es determinante para el desarrollo de los juicios contra ‘Papá Pitufo’.

“Al haber fungido como investigador líder, tuvo a cargo la estrategia para la infiltración de la organización criminal y expondrá en cada uno de los juicios el estudio que efectuó”, se lee en la carta.

Por eso, se considera que el testimonio del mayor Castaño resulta clave para explicar “los motivos fundados de la figura de agente encubierto, los riesgos que suponía esa operación desde el análisis de peligrosidad de la estructura criminal, así como las dificultades y la necesidad, utilidad y proporcionalidad del uso de la figura”.

Según la Fiscalía, esto permitió la desarticulación de la organización criminal de alto nivel liderada por Diego Marín Buitrago.

