El informe que vincula al general Salamanca con caso ‘Pitufo’ y por el que habría salido de Policía

Hace poco más de un año el general William René Salamanca fue relevado de la Dirección de la Policía Nacional, en una sorpresiva decisión del presidente de la República, Gustavo Petro. Semanas después de la salida, W Radio reveló serios cuestionamientos alrededor del alto oficial, quien terminó salpicado en el sonado escándalo del presunto zar del contrabando Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, versión que Salamanca negó en su momento.

Y es que justamente la sombra de Marín Buitrago habría tenido mucho que ver en la decisión del jefe de Estado de ordenar apartar al poderoso general, quien tiene varias explicaciones pendientes frente al manejo que dio a uno de los más grandes escándalos de corrupción que ha golpeado a la Policía en su historia reciente.

6AM W revela el informe que habría precipitado la salida de Salamanca de la institución y que, según varias fuentes, llegó a manos del presidente Petro. El documento de 23 páginas estuvo en poder de la polémica Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de ahí fue puesto en conocimiento del mandatario, dada la gravedad de los señalamientos que ahí se planteaban contra el uniformado.

El reporte, que no tiene firma, estaba dirigido al exministro de Defensa Iván Velásquez, pero reposaba en la UIAF.

El parentesco de Salamanca con implicados en el caso

El punto de partida del documento tiene que ver con la relación familiar y personal del general con dos de los policías corruptos que le recibieron plata a ‘Pitufo’ y pese a ello no fueron echados. Mientras otros mencionados en el caso salieron rápidamente por la puerta de atrás, dos oficiales seriamente comprometidos en la red de contrabando aparentemente fueron protegidos por Salamanca.

El primero de ellos es el teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez. “Este oficial, refiriéndonos al teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez es de los oficiales más cercanos y que gozan de especial aprecio del señor General WILLIAM RENE SALAMANCA RAMÍREZ, director general de la Policía Nacional, tanto así que son parientes por consanguinidad materna (RAMIREZ), son paisanos, amigos, tal como de manera literal el teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez lo manifestó en repetidas ocasiones”, dice el informe.

En otro punto señala: “sigue en servicio activo (Melo) claramente por el encubrimiento y respaldo de su pariente, amigo y paisano el General WILLIAM RENE SALAMANCA RAMÍREZ, quien pese a saber que el teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez, reconoció haber recibido y gastado 8 millones de pesos, de mano de uno de los capturados en el “caso del bendecido”, no sugirió al Gobierno Nacional el retiro del teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez, pese a lo que de él ya se sabe”, agrega.

Entre los soportes aparece la declaración de Melo ante la Fiscalía en la que reconocer haber recibido dinero que sería de Diego Marín Buitrago.

Aunque Salamanca ha dicho que era un pariente lejano con el que no tenía mayor comunicación, en el reporte aparecen extractos de una entrevista que deja en evidencia el empujón que le habría dado el entonces director de la Policía para que fuera trasladado a la Policía Fiscal y Aduanera en Pereira, señalando que tenían permanente comunicación.

Además, hay fotografías de una condecoración que recibió Melo el mismo año del escándalo, por parte del alcalde de Úmbita, Boyacá. Dice el informe que “el general WILLIAM RENE SALAMANCA RAMIREZ indujo al error al señor alcalde quien, basado en el principio de buena fe y seguramente a la revisión y aprobación de su paisano el general WILLIAM RENE SALAMANCA RAMIREZ, reconoció y condecoró a un grupo de policías oriundos de esta municipalidad, entre los cuales se destaca con descaro absoluto el Teniente Coronel Abdón Enrique Melo Ramírez, quien una vez mas pudo hacer alarde de su cercanía y amistad profusa con el general WILLIAM RENE SALAMANCA RAMIREZ y demostrar que el apellido RAMIREZ puede con todo”.

Con toda la polémica, llama la atención que el coronel no fue echado de la Policía, sino que salió por retiro voluntario. Quienes saben de las dinámicas de la vida militar y policial entienden bien la diferencia.

El segundo nombre involucrado es del mayor Peter Nocua, el policía que apareció en un video con el zar del contrabando en Cartagena y quien era conocido como “ahijado del general Salamanca”. Nocua, quien según fuentes sigue en la Policía a pesar de haber confesado la comisión de delito, ha rendido declaraciones contradictorias ante la justicia.

En una entrevista con agente de control hizo referencia al dinero que presuntamente estaría llegando a Salamanca desde la organización de ‘Pitufo’:

“Día 03 de octubre a través del señor teniente coronel Carlos Oviedo, jefe división control operativo Bogotá encargado, me presenta a través de una aplicación llamada SILENT PHONE a un supuesto asesor del director general de la Policía Nacional y me indica que el asesor me escribiría con el fin de tener una reunión en privado donde esta persona me indicara la reunión me cita el asesor en el hotel Radisson en Cartagena me indica que va a estar vestido con ropa deportiva y que me espera en la recepción del hotel. Al llegar a ese lugar nos desplazamos hacia las piscinas del hotel en donde esta persona me indica que él tiene muchos contactos y que maneja los listados de los oficiales que quedarían en las divisiones de la POLFA, que esos listados no los maneja palabras textuales ‘ni Puentes ni Sarmiento’, refiriéndose a mi coronel Puentes, director de la POLFA, y a mi mayor Sarmiento, secretario privado. Mientras estamos en esa conversación recibe dos llamadas de dos personas, al parecer coroneles, por motivo a que él los saludó de forma Institucional “mi coronel buenas noches dios y patria”. En esa conversación él me indica que él trabaja para la policía como contratista de la sala de interceptación y también me indica que el celular lo debo cambiar cada 4 meses porque pueden chuzar las conversaciones y que él trabaja para el director de la Policía en donde yo mensualmente debía viajar a Bogotá a llevarle un dinero y entregárselo personalmente a él, a lo que yo respondo que como se le ocurre que yo iba a hacer eso, teniendo en cuenta el riesgo que podía tener al viajar con una maleta o caminar con una maleta llena de plata en Bogota”.

Después, sin embargo, Nocua cambió de opinión.

“Ambos oficiales, aunque reconocen haber recibido y gastado dineros de dudosa procedencia continúan activos y bajo la protección del general WILLIAM RENE SALAMANCA RAMÍREZ, director general de la Policía Nacional, el teniente coronel Melo Ramírez labora actualmente en la Dirección de Educación Policial (DIEPO), y el mayor Peter Nocua Henao pese a ser un confeso perpetrador de contrabando sigue laborando en la Dirección de Policía Fiscal y aduanera como analista anti contrabando, que tal esto, entre más delinques mejores cargos tienes, nos deja como conclusión este caso”, concluye el documento.

6AM W consultó al general Salamanca si conocía la existencia del informe, por ahora de carácter anónimo, pero no hemos obtenido respuesta.

